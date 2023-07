[Mouser Electronics, Inc.]

新製品投入(New Product Introduction: NPI)の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、電気アーバン・エア・モビリティ(UAM)の未来、フリートテレマティクスの設計、次世代のシステムアーキテクチャの進展など、幅広いテクノロジーについて解説する、設計に関係した新しいeBook3点を新たに提供開始いたしました。









【マウザーが提供する電子設計エンジニア向けのeBook】

マウザーは今年、設計エンジニアが新しい課題を解決するための具体的な手引きとなる7つのeBookを、大手メーカーのパートナーと共同で発表しました。その最新版が、マウザーとパートナーであるTexas Instruments、TE Connectivity、Samtecの各メーカーにより制作・公開されました。



Texas Instruments『Addressing New Challenges in Urban Air Mobility』

Texas Instrumentsの担当者を含む業界エキスパートが急速に発展している電気UAMビークルの動向に関するインサイトを紹介しています。このeBookでは、UAMの未来、業界が直面している最新の課題、機能的安全性を確保する方法、電気的絶縁およびUAMの複雑性と重量の管理の重要性を取り上げています。



TE Connectivity『7 Experts on Design Considerations for Fleet Telematics』

フリートテレマティクスに固有の設計上の課題について取り上げています。Lytx、Mobile Valley、Ruptela、TE ConnectivityおよびTeltonika Telematicsの業界ソートリーダーたちが、フリートテレマティクスの設計に影響を与えるさまざまな要素について詳しく分析しています。このeBookでは、環境問題、コネクティビティ、アプリケーション設計、電力効率、モノのインターネット(IoT)エコシステムを説明しています。



Samtec『Samtec Flyover(R) Solutions Break Next-Gen System Architecture Constraints』

Samtecのソートリーダーたちが、最近の技術革新により電子機器設計がいかに大きく進歩したかについて、興味深い考察を紹介しています。また、高速シグナルのルーティング、高速シグナルのインテグリティ、Twinaxケーブル技術、光ファイバー・ケーブル・システムなどについて解説しています。さらに、Samtecのケーブルアセンブリとコネクタを使用して、設計上の課題を克服するためにエンジニアが実行可能なインサイトを提供しています。



マウザーによる、各メーカーのeBookのライブラリは、下記よりご覧ください。

https://www.mouser.com/applications/manufacturer-ebooks/



さらに、マウザーでは豊富で魅力的なアーティクル、アプリケーションノートなどを提供し、設計エンジニアをサポートしています。

・テクノロジー・ソリューションマガジン「Methods」(https://eng.info.mouser.com/methods-ezine/)

・テクノロジーリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)

・時短を実現する便利なオンラインサービスとツール(https://www.mouser.com/servicesandtools/)





マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品を世界最大級の規模で取り揃えており、すぐに出荷可能(TM)です。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを

実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。



最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに

提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技



術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jpでご登録ください。また、FacebookやTwitterで最新情報をご確認ください。



Facebook:https://www.facebook.com/mouserelectronics/ ※英語

Twitter: https://twitter.com/MouserElecJapan





マウザー・エレクトロニクスについて

バークシャー・ハサウェイ社のグループ企業であるマウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に尽力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しており、世界27カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービスセンターを設置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://mouser.comをご覧ください。



