株式会社アイエスエフネット(本社:東京都港区、代表取締役:渡邉幸義)は、2023年10月25日から27日まで幕張メッセで開催された「第14回 Japan IT Week 秋」、「第13回 情報セキュリティEXPO秋」に出展いたしました。







Japan IT Week は最新のIT製品/サービスが一堂に集まる日本最大のIT展示会です。Japan IT Week【春】、

Japan IT Week【オンライン】、Japan IT Week【秋】、Japan IT Week【関西】、Japan IT Week【名古屋】の年5回開催されます。企業・官公庁・団体の情報システム、経営者・経営企画、開発・生産、システム開発、マーケティング部門の方々が多数来場し、「個別デモを見て比較検討」「課題についての相談」「見積り・導入時期の打合せ」が展示会場で行われています。

今回の第14回Japan IT Week 秋は、クラウド業務改革 EXPO、情報セキュリティ EXPO、デジタル マーケティング EXPO、IT運用管理&データセンターEXPO、営業DX EXPO、次世代EC&店舗 EXPO、IoTソリューション展、AI・業務自動化 展、ソフトウェア&アプリ開発 展、組込み/エッジ コンピューティング展、メタバース活用EXPOの11の専門展で構成され、633社が出展しました。

(参考:Japan IT Week 秋公式ホームページ https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html)





アイエスエフネットは情報セキュリティEXPOに出展し、セキュリティ対策とエンジニアの確保に課題をお持ちのお客様に向けてセキュリティサービス「MIERUシリーズ」を提案いたしました。当日は弊社ブースに多くのお客様に足を運んでいただきました。「MIERUシリーズ」は、情報漏えい調査サービス「MIERUPASS(ミエルパス)」、標的型攻撃メール訓練サービス「MIERUTRAP(ミエルトラップ)」、エンドポイントセキュリティ、運用監視サービス「MIERUDR(ミエルダー)」、セキュリティ教育サービス「MIERUBASE(ミエルベース)」からなり、お客様の情報セキュリティの課題把握から対策、運用監視までのトータルサポートを提供します。







第14回 Japan IT week 秋、第13回 情報セキュリティEXPO秋に出展「MIERUシリーズ」で解決!あなたの会社のセキュリティ課題がミエル

https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2023/20231026.html







社名:株式会社アイエスエフネット(ISF NET, Inc.)

代表者:代表取締役 渡邉 幸義(アイエスエフネットグループ 代表)

本社所在地:東京都港区赤坂7-1-16オーク赤坂ビル 3階

設立:2000年1月12日

資本金:100,000千円

従業員数:2,460名(2023年7月1日現在)、グループ全体2,578名

売上高:141億円(グループ合算)





企業のITシステムに関する課題解決に向けて、幅広いソリューションで状況やニーズに応じたサービスを展開するITインフラ企業です。約2,000名のクラウド、サーバー、ネットワークセキュリティなどのITエンジニアが在籍し、日本全国15カ所の拠点に加え、中国、韓国にも拠点を展開(2023年11月1日時点)「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP:https://www.isfnet.co.jp/isfnet/





