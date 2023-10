[CryptoGames株式会社]



ブロックチェーンゲームの開発を行うCryptoGames株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太)は、Tales & Tokens株式会社(東京都杉並区、代表取締役:佐々木大輔)が運営する誰でもNFTを使ったサービスが作れるプラットフォーム「T&T」と提携することをお知らせ致します。



■概要

この度、Oasys上のVerse layer「TCG Verse」は誰でもNFTを使ったサービスが作れるプラットフォーム「T&T」と提携いたしました。この提携により、「TCG Verse」では今後「T&T」を使ったゲームの開発・提供が行えるようになります。

また、第1弾としてONIマプロジェクト発のゲーム「まちサーガ」のリリースも予定しております。





■T&Tの概要

T&Tは、「NFT as a Service」の実現のために、動的NFTの制作機能、ユーザーの行動を記録するチェックイン機能、多彩な特典を表現するユーティリティ機能、およびどのプロジェクトでも簡単に動的NFTを閲覧・編集できる共通ウェブアプリを基本機能として提供しています。



なお、T&Tを利用したプロジェクトとしては、すでに「Game of the Lotus 遠野幻蓮譚」や「燕三条NFT 匠の守護者」などがリリースされています。

本サービスの導入事例と利用プランについては、下記のプロダクトサイトをご覧ください。

https://www.ttt.games/





■まちサーガについて

リアルワールドでの店舗訪問やイベント参加を通じて、デジタルアバターのカスタマイズと冒険が楽しめる革新的なゲームです。まちサーガは、NFT(非代替可能トークン)テクノロジーを活用し、ユーザーが独自のデジタルアバターを育て、提携店舗の特別なサービスを利用できる楽しい体験を提供します。



まちサーガ公式 HP:https://machi-saga-1.jimdosite.com/

公式 X(旧Twitter):https://twitter.com/machisaga2023/



企画運営:ONIマプロジェクト

ONIちゃん:https://twitter.com/oni_cyan_nft

マコト:https://twitter.com/LO_GA



β版リリース:10月中予定



■TCG Verseについて



TCG Verseは、” カードが資産になる世界 “ を目指す、OasysのVerse Layerです。ユーザーはガス代無料、且つ高速でブロックチェーンゲームを遊ぶことができます。

URL:https://tcgverse.xyz/

Twitter:https://twitter.com/tcgverse





■CryptoGames株式会社について



<会社概要>

ウォレット・暗号資産なしで遊べるブロックチェーンカードゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリース。クラウドセールの売上は900ETHとなり当時日本最高記録、2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。2022年に、ユーザーはガス代無料、且つ高速でゲームを遊ぶことができる、OasysのVerse layer「TCG Verse」のメインネットをローンチし、様々なブロックチェーンゲームを展開しています。



社名: CryptoGames株式会社

設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲーム開発支援、クリプトスペルズを中心としたブロックチェーンゲームの開発運営

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



<お問い合わせ先>

一般・報道関係:info@cryptogames.co.jp

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/cryptogames/projects



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-16:16)