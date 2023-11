[JFNC]

インターエフエム(東京:89.7MHz)では、毎週日曜 夜21時から放送中の番組「お店ラジオ supported by スマレジ」の公開収録イベントを12月4日(月)にSTUDIO VIZZ EBISU(恵比寿)で行います。

スペシャルゲストは堀江貴文氏。「常識を超える飲食店のいま。」をテーマに、スマレジユーザーの店舗経営者トークセッションと、お店ラジオ公開収録の2部制でお届けします。今までの常識にとらわれずに飲食店を運営する方々をお招きして、実際の経験を通じて経営哲学や考えをお届けするオフラインの集い。きっとお店づくりのヒントが見つかるはずです。参加は無料。是非ご参加ください。



イベント概要





タイトル:飲食業界はブルーオーシャン!? 常識を超える飲食店経営のいま

日時:2023年12月4日(月)14:10~16:30 (開場13:40)

内容:

第1部 地方×老舗レストランがデータを使い倒す!?挑戦し続ける飲食店の経営奮闘記

第2部 「お店ラジオ supported by スマレジ」公開収録ホリエモンSP ~固定観念をぶっ壊せ~

出演者:

第1部 株式会社マルブン専務取締役 眞鍋一成 株式会社EBILAB取締役ファウンダー/CTO/CSO 常盤木龍治

第2部 堀江貴文(ゲスト) 事業投資家 三戸政和 株式会社スマレジ 代表取締役 山本博士

会場:

STUDIO VIZZ EBISU (JR「恵比寿」駅 東口より徒歩2分)〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19

恵比寿ビジネスタワー1F

申込方法(こちらのサイトよりお申し込みください ):https://omise-radio.peatix.com/

参加費:無料

主催:株式会社スマレジ



「お店ラジオ supported by スマレジ」について





レジの半径5メートルにいるお店を取り巻く人間の、お店を取り巻く人間によるお店を取り巻く人間のためのラジオ番組。

毎週日曜21時からinterfmで放送中。他PodcastやVoicyなど各プラットフォームでも配信中。

店長さんやオーナーがどんな想いで店作り、チーム作り、通りの雰囲気作りまでを行っているかなど、お店に秘められたカルチャーを紹介するインタビューラジオ番組です。



出演者プロフィール





堀江 貴文



1972年福岡県生まれ。現在はロケットエンジン開発やアプリのプロデュース、予防医療普及協会として予防医療を啓蒙する等、 様々な分野で活動する。また会員制オンラインサロン『堀江貴文イノベーション大学校(HIU)』では、1,000名近い会員とともに多彩なプロジェクトを展開している。そのほかビジネス系に特化した起業家向け会員制コミュニケーションサロン『neoHIU』でも、会員とともに様々な事業を展開している。著書『不老不死の研究』『信用2.0』『2035 10年後のニッポン ホリエモンの未来予測大全』など。その他詳細はこちら。

X:@takapon_jp

堀江貴文イノベーション大学校(HIU):http://salon.horiemon.com

neoHIU:https://lounge.dmm.com/detail/6218/



三戸 政和 / 事業投資家

1978年兵庫県生まれ。 同志社大学卒業後、2005年ソフトバンク・インベストメント(現SBIインベストメント)入社。ベンチャーキャピタリストとして日本や東南アジアへのベンチャー投資などを行う。2011年兵庫県議会議員に当選し、行政改革を推進。2016年日本創生投資を投資予算30億円で創設し、中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行っている。著書「サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい(講談社)」など。



山本 博士 / 株式会社スマレジ 代表取締役

学生時代より音楽業界に関わるも途中挫折。その後クリエイティブ領域からコンピュータとインターネットに興味をもち、2003年よりITエンジニアとして業務システム開発に従事。2006年 当社に入社、2007年 取締役に就任。2011年 子会社である株式会社プラグラム代表に就任後、過去ドラッグストア向けPOSシステムを開発した経験を元に、クラウド型POSレジサービス「スマレジ」を立ち上げる。2013年 当社代表取締役に就任。



■interfm会社概要

会 社 名:株式会社InterFM897 (東京 89.7 MHz)

ステーション名:interfm

代 表 者:代表取締役社長 大木秀幸

所 在 地:〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目3-3 テレビ東京天王洲スタジオ7階

資 本 金:2億8750万円

主な事業内容:外国語超短波放送事業および放送番組制作など

設立年月日:1995年9月14日

開 局:1996年4月1日

放送区域:東京都23区および横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市を含む首都圏地域

公式サイト:https://www.interfm.co.jp/



【interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました。】

