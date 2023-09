[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、東京・銀座の歌舞伎座 B2木挽町広場イベントスペースの特設会場にて、9月12日(火)から25日(月)の期間中*1、キャンディの製造実演と販売、及び出来立てキャンディの無料提供を行う出張イベントを開催いたします。



*1:実演開催予定日:9/12,13,15,16,17,18,20,22,23,24 スケジュールは予告なく変更する場合があります。

実演のない日は、販売のみとなります。







“街の小劇場”「PAPABUBBLE」の熟練職人によるワクワクのパフォーマンス





バルセロナの路地裏で始まり、世界30か国以上に拡がったCraft Candy Theater・パパブブレ。お客様の目の前で繰り広げられるキャンディ製造パフォーマンスは、YouTubeやTikTokで累計再生数1億回を超える程の人気を誇ります。まるで魔法のような、職人による熟練の技で、ドロドロのキャンディの塊が様々な絵柄の入った直径1cmのキャンディに変身していく様子は、老若男女問わずに思わず見入ってしまうエンターテインメントです。



今回は、歌舞伎座のイベントスペース特設会場にキャンディ製造ブースが登場し、通常は一部のパパブブレ直営店でしか見れないライブパフォーマンスを、その場で楽しむことができます。パフォーマンスで作られたキャンディはその場で無料配布。出来立てのキャンディを味わっていただけます。また、当日はこの場でしか購入することのできない“歌舞伎座”にちなんだ限定キャンディやグミも販売いたします。



歌舞伎座製造実演イベント概要





■場所

〒104-0061

東京都中央区銀座4丁目12−15

歌舞伎座 B2木挽町広場イベントスペース



■実演日時

9/12,13,15,16,17,18,20,22,23,24

【1】10:00~【2】13:00~【3】15:00~

※各回60~90分

※時間は前後する場合があります。



イベント限定商品:歌舞伎座ミックス





演目をモチーフにした「金閣寺」や「桜」の柄や、1889年木挽町に誕生して以来愛されている隈取柄など、歌舞伎座にちなんだキャンディをご用意。

特に「歌舞伎座」の文字は漢字で難易度の高い柄となっており必見です。フレーバーは和をイメージした人気の味でまとめました。



・歌舞伎座ミックス 税込み価格:670円





イベント限定商品:歌舞伎座バブレッツ





定式幕のパッケージに、萌黄/柿/黒のそれぞれのカラーをイメージした3種のグミでまとめました。さっぱりした酸味が強めのバブレッツです。



・歌舞伎座バブレッツ 税込み価格:1,250円





PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



PAPABUBBLE Official Site:https://papabubble.co.jp/

PAPABUBBLE Official X(旧Twitter):https://twitter.com/PapabubbleJ

PAPABUBBLE Official Instagram:https://www.instagram.com/papabubblejapan/

PAPABUBBLE Official Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100076521334443

PAPABUBBLE Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw

PAPABUBBLE Official TikTok:https://www.tiktok.com/@papabubblejapan?lang=ja-JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-14:46)