マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、7月18日(火)よりハンズ博多店にて【獣神サンダー・ライガー展POP UP STORE in ハンズ博多店】を開催致します。







7月18日(火)~8月27日(日)福岡「ハンズ博多店」にて、2020年に惜しくも引退された伝説的プロレスラー獣神サンダー・ライガーが、現役時代の激闘の軌跡や個人秘蔵グッズの公開に加え、永井豪先生によるアニメ版そして漫画版『獣神ライガー』の新作グッズを販売する『獣神サンダー・ライガー展POP UP STORE in ハンズ博多店』を開催!

日本プロレス界のみならず、「世界の獣神」として伝説的人気を誇ったプロレスラー、獣神サンダー・ライガー。超人的な身のこなしと独創的なテクニック、そしてヘビー級とも互角に渡り合ったそのパワーで繰り広げた激闘の数々!体重の軽い“ジュニアヘビー級”というカテゴリーを、団体やキャリアの垣根を越えて先導し続け、世界のプロレス界に多大な影響力を与え続けた『ジュニアの象徴』として、今なお国内外からリスペクトを集めるレジェンドレスラーです。

会場内では、いまだ記憶に新しいライガー選手の激闘の歴史を年表で一挙に振り返るパネル展示や、ライガー選手が所蔵するマスクコレクションなど、思わず心が燃える展示を大公開!さらにイベントオリジナルのTシャツやキャップなどの新作アパレルアイテムや、ライガーピンバッジ、ライガーアクリルキーホルダー、ライガー湯呑みやライガー手ぬぐいまで、垂直落下式に物販コーナーを大展開!来場者企画として、会場限定撮影スポットなどファン参加型企画もご用意しております。

さらに、原作でもある永井豪先生のアニメ版「獣神ライガー」、そして漫画版「獣神ライガー」と今改めてタッグを組み、アニメ版・漫画版それぞれの新作アイテムも雪崩式に参戦決定!永井豪作品展では定評のある墓場の画廊が特異点となりアニメと漫画と現実がクロスオーバーする、まさに“ライガー・マルチバース”的世界観が繰り広げられます。

ゴングからスリーカウントまで瞬き厳禁な掛け値なしの名勝負間違いなし!

獣神サンダー・ライガーの新たな歴史の1ページを目撃せよ!



■獣神サンダー・ライガー新作グッズはこちら!



墓場のメタルシャツシリーズ「獣神サンダー・ライガー」 Tシャツ 4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

パワフルでスピーディー!ドライでソリッドなライガーメタルここに爆誕!!



LIVING LEGEND Tシャツ 4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

現在進行形の伝説は獣神と共にある。



INSANITY SKULL Tシャツ 4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

マスクの奥底に狂気は宿る。鬼になった獣神が恐ろしい。



獣神サンダー・ライガー ロングTシャツ 7,150円(税込)

サイズ:M~XXL

ライガーロンTはクオリティ重視!しっかりとした首周りや厚手の生地でライガー同様タフに着こなせます。



獣神サンダー・ライガー 手ぬぐい 1,320円(税込)

サイズ:900mm×350mm

素材:岡生地

暑い季節に一枚持っておきたい、ド派手で有りながら和を感じさせる手ぬぐい。



獣神サンダー・ライガー アクリルスタンド 1,320円(税込)

サイズ:100mm×143mm

輝かしい歴史をアクリルスタンドにしました。

テレビやモニターの前に置いて「新日本プロレスワールド」を観戦しよう。



獣神サンダー・ライガー撮り下ろしポストカード5枚セット 1,100円(税込)

サイズ:148mm×100mm

今回のイベントのために撮り下ろした写真を使ったポストカード。



獣神サンダー・ライガー名場面ポストカード5枚セット 1,100円(税込)

サイズ:148mm×100mm

「平成」を彩った獣神サンダー・ライガーの輝かしい歴史をポストカード。

裏面には日時と対戦カードが記載されてます。



獣神サンダー・ライガークリアファイル 440円(税込)

サイズ:A4

あらゆる書類も世界の獣神が強固にガードする。重要書類向けクリアファイル。



獣神サンダー・ライガーチャーム付きボールペン 880円(税込)

サイズ:H138mm Φ12mm

獣神サンダー・ライガーのマスクチャームの付いたボールペン。



獣神サンダー・ライガーピンバッジ 1,650円(税込)

サイズ:約W43mm×H31mm

マスク型にカットされた力強さを感じるピンバッジ。



獣神サンダー・ライガー アクリルキーホルダー 825円(税込)

サイズ:約W50mm×H70mm

立ち姿が凜々しい獣神サンダー・ライガーのアクリルキーホルダーはお守りにもなります。



獣神サンダー・ライガー ロングタンブラーグラス 1,870円(税込)

サイズ:H152mm Φ77mm

素材:ガラス

大きめサイズのライガータンブラーグラスはライガーマントのような黄金色の飲み物がよく似合います。



獣神サンダー・ライガー 湯呑み 1,980円(税込)

サイズ:H110mm Φ80mm

素材:陶器

獣神サンダー・ライガーを表すキーワードがちりばめられた湯呑みは「燃やせ燃やせ怒りを燃やせ」で温度低下しらず!



獣神サンダー・ライガー おまけ風シール 全10種(ブラインド式) 330円(税込)

サイズ:48mm x 48mm

素材:アート紙

あらゆる時代のライガーをおまけ風シールにしました。キラ3種+ノーマル5種+シークレット2種の全10種。



獣神サンダー・ライガー展クリアファイル 440円(税込)

サイズ:A4

アニメ版、漫画版、そして実写が一体となったまさにライガー・マルチバースなクリアファイル!



アニメ「獣神ライガー」クリアファイル 440円(税込)

サイズ:A4

1989年(平成元年)3月11日放送開始。永井豪原作、サンライズ制作のテレビアニメ「獣神ライガー」のクリアファイル。



漫画版「獣神ライガー」クリアファイル 440円(税込)

サイズ:A4

「コミックボンボン」にて1989年3月号~1990年1月号に連載された漫画「獣神ライガー」クリアファイル。



■関連グッズお買い上げでプレゼント!



「獣神サンダー・ライガー展」関連商品をご購入税込5,000円毎に1枚、オリジナルおまけ風シール(ノーマル)をプレゼント。

※1会計につき上限3枚までとなります。あらかじめご了承ください。



【獣神サンダー・ライガー展POP UP STORE in ハンズ博多店】



(C)新日本プロレス

(C) 1989 永井豪/ダイナミック企画・サンライズ

(C) Go Nagai/Dynamic Planning



