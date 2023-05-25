ukaサロンでケンザン ミディアムが発売開始！6月1日(木)…
［株式会社ウカ］
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、6月1日(木)から渋谷のレイヤード宮下パークのゲンテイカラーである渋谷イエローを東京イエローとし、東京ゲンテイカラーとして発売いたします。
2018 年 7 月に表参道でスタートしたウカストアのプロジェクトは、2020 年に本格化し、京都の新風館店を皮切りに、3 店舗をオープン。
2021 年は札幌ステラプレイスをはじめ、名古屋タカシマヤゲートタワーモールとニュウマン新宿の3店舗、2022年にハンキュウモード神戸と大阪のルクアイーレにオープンしました。ウカストアごとにゲンテイカラーがあり、ストアゲンテイ品として展開しています。
2023年4月にはウカカウ限定カラーが登場いたしました。
そして2023年6月1日(木)から、渋谷のレイヤード宮下パークのゲンテイカラーである渋谷イエローを東京イエローとし、東京のウカストア、ウカサロンまでお取り扱いの幅を広げ、東京ゲンテイカラーとして発売いたします。
明るく喜びを与えるカラーともされるイエロー。
東京土産の新定番に。
【商品名】
uka scalp brush kenzan medium uka store gentei tokyo yellow
【発売日】
6月1日(木)
【価格】
2,420円(税込)
【お取り扱い店舗】
uka 東京ミッドタウン 六本木 /uka 広尾店 / ukacojp/store / uka GINZA SIX / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store NEWoMan SHINJUKU
※uka store NEWoMan SHINJUKUはuka scalp brush kenzan medium uka store gentei shinjuku keikou pinkの在庫がなくなり次第、切り替えとなります
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https://ukakau.com/
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企業プレスリリース詳細へ （2023/05/25-18:46）
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