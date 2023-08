[株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー]

ダブル洗顔不要!毛穴の奥のメイクも吸着してつるんとオフ



(株)スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは、2023年8月14日からスキンケアシリーズ「クレンジングリサーチ」よりジェルクレンジング Cを発売しました。









品名:クレンジングリサーチ ジェルクレンジング C

価格:1,100円(税込)

容量:145g



フルーツ酸*2配合のぷるぷるジェルが毛穴の奥のメイクも吸着

フルーツ酸*2配合のジェルでなでるだけで、

毛穴の奥のメイクも古い角質もつるんと吸着オフ。



ビタミンC*1+ナイアシンアミド*3でくすみのない透明感肌に(洗浄による)

2種のビタミンC*1、ナイアシンアミド*3、ホワイトクレイ*4



シトラスエキス*5配合、すっきりさっぱりとした洗い上がり



ダブル洗顔不要!3in1

メイク落とし+洗顔+毛穴・角質ケア

毛穴の奥(角層まで)から素肌リニューアル。

メイクも毛穴汚れもすっきり落としてケアできる、1本で3役のジェルクレンジングです。



植物性洗浄成分使用



フレッシュなシトラスの香り



HOW TO

手や顔が乾いていても、ぬれていても(お風呂でも)お使いいただけます。

適量を手に取り、メイクとよくなじませ、洗い流します。



*1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルMg(全て整肌)

*2 リンゴ酸、乳酸(角質ケア成分)

*3 保湿

*4 カオリン(汚れ吸着成分)

*5 レモン果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ユズ果実エキス(全て保湿)







