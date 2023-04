[アース製薬株式会社]

~ 「ロフト コスメフェスティバル 2023SS-2nd-」に登場 ~



ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランド「BARTH(バース)」は、バスタイム美容を充実させるギフトセット「BARTH Premium Bathtime Kit(バース プレミアムバスタイムキット)」を2023年4月22日(土)より順次発売いたします。「ロフト コスメフェスティバル 2023SS-2nd-」を皮切りに、全国のロフト(一部店舗を除く)とロフトネットストアおよびLINEギフトにて数量限定での発売となります。













インナーケアとアウターケアの組み合わせによるW効果で肌見せを楽しめる夏に





「BARTH Premium Bathtime Kit」は、BARTHが提案するバスタイム美容を手軽に体験いただけるギフトセットです。 「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤(9錠/3回分)」と「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time ラベンダー&ゼラニウム(ミニサイズ/100g)」のセットで、インナーケアとアウターケアの両方からアプローチし、肌の露出が増える夏に向けて“魅せる美肌作り”をサポートします。



▽インナーケア:十分な睡眠で身体の内側からアプローチ

身体の内側から美肌作りをサポートするインナーケア。その一つとして注目

されているのが「睡眠」です。

入浴により一時的に上がった深部体温は、元に戻ろうと急激に下がることで眠気を引き起こします。入浴で意図的に深部体温をコントロールすることで、眠りにつく準備へとつながります。

「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」は、自然療養施設でも使用されるドイツの希少な泉質「中性重炭酸泉」から着想を得た重炭酸*1入浴剤。独自技術によりお湯を中性に保つことで、重炭酸イオン*1が豊富に溶け込み温浴効果を促進します。

また、重炭酸イオン*1は湯温に限らず温浴効果を発揮するため、ぬるめのお湯でもゆっくりと浸かることで血行を促し、しっかりと身体を芯まで温めます。暑い時期に湯船につかることを敬遠しがちな方にもおすすめです。



▽アウターケア:美容液級ボディクリームで顔レベルのボディケア

強い紫外線やエアコンの風、汗の刺激など、過酷な状況下で荒れがちな夏の肌。一方で、クリームのベタつきが気になりケアを怠りがちな時期でもあります。

「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」は、濡れた肌に使用するインバスボディクリーム。肌にすーっと溶け込みベタつかず、タオルでやさしく水分を拭き取るとさらっとした仕上がりに。汗ばむ夏にも使いやすい心地よい使用感が特徴です。

スキンケアレベルの美容保湿成分*2が角質層まで浸透し、“生まれたてのようなふわもち肌”へ。

本ギフトセット限定「ラベンダー&ゼラニウム」の香りで、リラックスバスタイムを演出します。



*1:有効成分炭酸水素ナトリウムのこと

*2:保湿成分(ナイアシンアミド、トコフェロール等)



「BARTH Premium Bathtime Kit」商品概要







・商品名:BARTH Premium Bathtime Kit (バース プレミアムバスタイムキット)

・発売日:2023年4月22日(土)より順次発売予定

・販売価格:1,760円(税込)

・セット内容:薬用BARTH中性重炭酸入浴剤(9錠/3回分)

BARTHプレミアムボディクリーム at bath time ラベンダー&

ゼラニウム(ミニサイズ/100g)

・販売チャネル:全国のロフト(一部店舗を除く)・ロフトネットストアおよびLINEギフト



商品詳細





薬用BARTH中性重炭酸入浴剤



自然療養施設でも使用されるドイツの希少な泉質「中性重炭酸泉」から着想を得た重炭酸*3入浴剤。

独自技術によりお湯を中性に保つことで、重炭酸イオン*3が豊富に溶け込み温浴効果を促進、ぬるめのお湯でもしっかりと身体を芯まで温めます。

入浴で一時的に深部体温を上げて、眠りにつくための準備を。



*3:有効成分炭酸水素ナトリウムのこと

1回3錠 / 9錠 990円、30錠 2,750円、90錠 6,600円 ※すべて税込価格



BARTHプレミアムボディクリーム at bath time ラベンダー&ゼラニウム



濡れた肌をクリームで包むという新感覚、スキンケアレベルの美容保湿成分*4を21種配合した美容液級ボディクリーム。

入浴直後=ボディケアのゴールデンタイムに着目。バスタイムの最後に、一日の中で最も水分を多く含む入浴直後のやわらかくほぐれた肌にアプローチすることで、美容保湿成分*4が角質層まで浸透し“生まれたてのようなふわもち肌”へ。

※「ラベンダー&ゼラニウム」は本ギフトセット限定の香りです。現在、この香りのボディクリーム単体での発売はありません。

※発売中の「BARTHプレミアムボディクリーム at bath time」はベルガモットの香りで、内容量・販売価格はそれぞれ300g・1,980円(税込)です。



*4:グリセリン、ミネラルオイル、BG、バルミチン酸エチルヘキシル、スクワラン、ホホバ種子油、マカデミア種子油、オリーブ果実油、シア脂、ワセリン、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、グルコシルヘスペリジン、ナイアシンアミド、乳酸桿菌、マルトデキストリン、流紋岩末、ニオイテンジクアオイ花油、ラベンダー油



ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランド「BARTH」







BARTHはバスタイムからスリープタイムまで、ワンランク上のナイトルーティンを提案するライフスタイルブランドです。

世界でも希少な中性重炭酸泉から着想を得た「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」を中心に、ナイトタイムを充実させるプロダクトを展開。「入浴」や「睡眠」といった何気ない日々の暮らしにワンエッセンス加えるだけで、ココロもカラダも満たされて健やかに生まれ変わっていく、そんな体験をお届けします。

https://barth.jp/



その他の商品ラインナップ







BARTHプレミアムリップクリーム

睡眠中の無防備な唇を保護してうるおいを与え、翌朝までしっとり感続くナイト美容リップクリーム。

体温でとろけるなめらかなテクスチャーがひと塗りでぴたっと密着、寝ている間のデリケートな唇を一晩中続くうるおいヴェールで包み込み乾燥から守ります。唇を動かす必要のない寝ている時間を使い、13種の美容保湿成分*5が日中の乾燥によるダメージを集中ケア。睡眠時間を有効活用したスキンケアで、土台*6を整えふっくらとハリのある“うるツヤ唇”へ。

*5:保湿成分(ナイアシンアミド、トコフェロール等)

*6:角質層

5g 990円



BARTHプレミアムハンドクリーム ラベンダー / 同シトラス

“睡眠中の集中保湿”を叶えるナイト美容ハンドクリーム。

30種の美容保湿成分*7が手・指先に働きかけ、クリア*8でしっとりとしたなめらかな手肌に整えます。眠っている間の心地よさにこだわったクリームは、しっとりうるおうのにべたつかないテクスチャーを実現しました。ラベンダー・ローズマリー・シトラスをブレンドした、おやすみ前に心地よい香り。

*7:保湿成分(パンテノール、グルコシルヘスペリジン等)

*8:うるおってキメ・ツヤのある肌のこと

50g 1,320円



BARTHプレミアムアイクリーム

ポイント密着浸透*9でふっくらとハリのある目元を叶えるプレミアムアイクリーム。

こっくりと濃厚なテクスチャーでありながら肌なじみの良さを実現したクリームが、するすると伸びて気になる部分にピタッと密着。33種の美容保湿成分*10配合で、乾燥やくすみ*11、ハリ不足といった目元・口元特有の様々なお悩みにアプローチします。日々のスキンケア習慣に“プラスワン”するだけで、みずみずしくうるおいに満ちた印象の目元へ。

*9:角質層まで

*10:保湿成分(リノール酸レチノール、グルコシルヘスペリジン等)

*11:乾燥によるキメの乱れた肌印象

15g 1,980円



BARTH中性重炭酸洗顔パウダー

洗顔の新習慣を提案する、泡立たない中性重炭酸*12マッサージ洗顔料。

肌全体をマッサージして血行を促進。天然由来の成分が汚れを吸着してうるおいを与え、透明感*13のある美しい素肌へ。

*12:炭酸水素ナトリウム(皮膚保護成分)

*13:洗顔により汚れが落ちた状態のこと

<ボトル> 50g 3,960円 / トライアルボトル 24g 2,178円

<分 包> 10包入り 1,320円



BARTH中性重炭酸フェイスマスク

重炭酸イオン*14が溶け込む美容液を使ったフェイスマスク。

ご使用直前に混ぜ合わせるセパレート構造で、袋の中で美容液にBARTHパウダーが溶けることで、重炭酸イオンを発生させます。フレッシュな重炭酸イオンを含んだ美容液がお肌を引き締め、キメを整えます。

*14:炭酸水素ナトリウム(皮膚保護成分)

1枚入り 990円、3枚入り 2,640円



※表示価格はすべて税込です。



※「BARTH」はアース製薬のブランドです。



◆お客様お問い合わせ先

