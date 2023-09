[株式会社PAPABUBBLE JAPAN]

PAPABUBBLEのハロウィンシリーズ 9月14日より全国にて発売



Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、ポップで楽しいハロウィンをよりワクワクさせる、ハロウィンシリーズのキャンディ・グミ・マシュマロ全10種のラインナップを、9月14日(木)より全国にて発売いたします。









透かして楽しい「光る」キャンディや、ダークな世界観がキモカワイイ「臓器コレクション」も





今年のパパブブレのハロウィンは「光る」がテーマ。光に透かすと目が浮かび上がる猫やモンスターのキャンディや、光る棒付きのロリポップなど、ポップで楽しい仕掛けが施されています。

また、昨年人気だった目玉キャンディをはじめ、脳みそマシュマロや目玉グミ・耳グミなど、ダークでちょっとキモカワイイ世界観をパパブブレらしく表現しています。職人の遊び心が詰まった、見て楽しく、食べて美味しいハロウィンシリーズです。



ハロウィン感溢れるオレンジ色の「ハロウィンミックス」





オレンジ色でまとめた、ハロウィン感溢れる5種類のフレーバーで構成された「ハロウィンミックス」。光に透かすと窓が光る家や、目が出現する猫のデザインなど、遊び心満載のキャンディを詰め合わせました。アセロラソーダ、レモンスカッシュ、パッションフルーツといった爽やかなフレーバーに加え、人気のカボチャプリンフレーバーを使用しています。



・ハロウィンミックス 税込み価格:BAG 690円 / S瓶 980円 / Trick or Treatセット 1,720円



目や口が光るモンスターがちょっぴり怖い「モンスターミックス」





紫色でまとめ、ハロウィンのモンスター達を集合させた「モンスターミックス」。お子様にも人気のマスカットやいちごのフレーバーをはじめ、今の時期にしか食べられないジューシーな限定フレーバーのカシス、ライチ、巨峰を使用しました。モンスター達は全て光に透かすと、目や口が光って見える仕掛け付きで、お子様から大人の方まで「ワッ」と驚くような、楽しさ溢れるキャンディです。



・モンスターミックス 税込み価格:BAG 690円 / S瓶 980円



ハロウィンといえば?な3つの「ハロウィンロリポップ」





ドラキュラを彷彿とさせる牙付きのロリポップキャンディはレッド、パープル、ブルーの3種類が登場。また、定番のジャックオランタンや、顔も隠れるほどのビッグサイズなかぼちゃキャンディもあわせて、インパクト抜群のロリポップを揃えました。



・牙ロリポップ 税込み価格:860円

・ジャックオランタンロリポップ 税込み価格:860円

・かぼちゃロリポップ 税込み価格:2,900円



職人が一つ一つ顔を作り上げる「光るハロウィンロリポップ」





毎年大人気の光るロリポップが今年も登場します。職人が1つ1つ丁寧に顔を作りあげるので、それぞれの表情に少しづつ違いが生まれます。



・ジャックオランタンロリポップ 税込み価格:1,170円

・おばけロリポップ 税込み価格:1,400円





カラフルな「目玉ロリポップ」を限定のあまおうフレーバーで





昨年ご好評いただいた目玉のキャンディが今年もラインナップ。カラフルな目玉キャンディを、限定のあまおうフレーバーでご用意しています。お好きな瞳をぜひ見つけてみてください。



・目玉ロリポップ 税込み価格:490円



期間限定バブレッツは、あんず、蜜りんご、黒スグリのフレーバー





ハロウィンカラーでまとめた期間限定バブレッツ。フレーバーはあんず、蜜りんご、黒スグリの3種類で、深まる秋にぴったりの味わいをお楽しみいただけます。



・ハロウィンバブレッツ 税込み価格:9個 1,250円 / 2個 320円





目つぶしもできちゃう!?️カラフルな眼球のバブレッツ





今年はグミの目玉も登場。カラフルな眼球をカプセルに詰めてご用意しました。眼球の白色に合わせて、フレーバーはホワイトソーダを使用しています。



・目玉バブレッツ 税込み価格:1,950円



一瞬ドキッとしてしまう!?️原寸大のリアルな「耳」型グミ





6年ぶりに再登場の、原寸大「耳」型グミです。今年はリアルな質感にこだわり、ハードタイプの固いグミでご用意しました。フレーバーは爽やかなパッションオレンジと、酸味が効いたラズベリーフレーバー。ハロウィンパーティーにプレゼントで持っていくと、みんながドキッとすること間違いなしです。



・耳グミ 税込み価格:690円





リアルな脳みそを拳サイズに収めた、キモカワイイ「脳みそマシュマロ」





リアルな脳みそを拳サイズに収めた、パパブブレハロウィンの定番商品です。ベリーミックス、オレンジ、カシスグレープの3種類を展開。今年はオレンジとカシスグレープの2種類が、食べると舌が染まる仕様になっています。ハロウィンパーティーに持っていき、お友達を驚かせてみましょう。



・脳みそマシュマロ 税込み価格:590円





秋の味覚を口いっぱいに感じる、かぼちゃといもの「ナッツチョコ」





ハロウィンの収穫祭をイメージした、2つのフレーバーでご用意しました。かぼちゃのナッツチョコはバニラやプリンフレーバーを加えかぼちゃプリン風に。スイートポテトをイメージした、いものナッツチョコは焼き芋とミルク感を加え、キャラメルと隠し味にシナモンを入れています。一粒で秋の味覚を口いっぱいに感じることができます。



・ナッツチョコ 税込み価格:980円



PAPABUBBLEについて





ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



PAPABUBBLE Official Site:https://papabubble.co.jp/

PAPABUBBLE Official X(旧Twitter):https://twitter.com/PapabubbleJ

PAPABUBBLE Official Instagram:https://www.instagram.com/papabubblejapan/

PAPABUBBLE Official Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100076521334443

PAPABUBBLE Official YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw

PAPABUBBLE Official TikTok:https://www.tiktok.com/@papabubblejapan?lang=ja-JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-12:46)