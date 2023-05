[株式会社デイトナ・インターナショナル]

セレクトショップ「FREAK'S STORE」を展開する株式会社デイトナ・インターナショナルは、自社開発したオリジナルインタラクティブミラー「+PLUS MIRROR」を2022年3月からFREAK’S STOREに導入開始し、同年6月には「デジタルサイネージアワード2022」で優秀賞を受賞しました。そして今春、企画から製造・運用まで行って得たデータや成果をもとに他企業への支援ができると考え、「小売×テクノロジー」を掛け合わせた店舗DXソリューション「+PLUS Series」の提供を開始します。









セレクトショップ「FREAK'S STORE」をはじめ、コンセプトストア「Firsthand」やコミュニケーションメディア「FREAK」、協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける株式会社デイトナ・インターナショナルは、オフラインとオンラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)の取り組みとしてオリジナルインタラクティブミラー「+PLUS MIRROR(プラスミラー)」を企画・開発しました。2022年3月にFREAK'S STORE名古屋PARCOで導入開始し、現在はFREAK'S STORE MEN'S + ANDY FREAK'S STORE、FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY、FREAK'S STOREららぽーと富士見の計4店舗で導入しています。



75インチ4Kモニター内蔵、高さ約2.000mm×幅1.100mmの迫力ある筐体は、特別な没入感を味わえる機能として、日ごろから数多くのお客様に体験していただき、新たな体験価値として機能しています。現在、筐体はミラーサイズだけでなくタブレットサイズでも体験することができます。









同年6月には一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムが主催する「デジタルサイネージアワード2022」でオリジナルインタラクティブミラー「+PLUS MIRROR」が優秀賞を受賞しました。

【関連資料】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000002246.html



デイトナ・インターナショナルが初のソリューション提供を開始!





全国に約50店舗を展開するFREAK'S STOREのお客さまやスタッフの声を活かし、自社で企画から開発製造・運用までを行うことで様々な検証を通して店舗のDXに向き合ってきました。

実証実験を重ねて得た成果とノウハウをコンテンツ化した「+PLUS Series(プラスシリーズ)」を2023年春から「小売×テクノロジー」を掛け合わせた店舗DXソリューションの提供をスタートしました。



実際使用いただいたお客様、活用するスタッフ、リテールの課題のデータや成果をもとに、クライアント企業様の要望や特徴に合わせて提案し、課題解決に導きます。

ご要望に合わせて、機能やハードウェアをカスタマイズ、新機能、新製品を制作することも可能です。





第一弾として3月よりLaLaport CLOSET(三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階)にて導入しています。



「+PLUS Series」 ソリューションとして提供する2タイプのプロダクト







+PLUS MIRROR(プラスミラー)

「本当の似合うが見つかる」をコンセプトに、AIカメラレコメンドやフェイス・パーソナルカラー診断、ファッション診断など様々な機能を搭載しているオリジナルインタラクティブミラーです。

製品ページ:https://daytonajp.com/shopdx/plusmirror/



+PLUS PAD(プラスパッド)

オフライン(店頭)において、オンライン用に用意しているデータを活用して、お客様に商品の良さを知ってもらうためのデジタルツールです。サイネージと比較して気軽に低コストで取り入れることが可能です。

製品ページ:https://daytonajp.com/shopdx/pluspad/



+PLUS Series(プラスシリーズ)





ライフスタイル事業を中心に小売 × テクノロジーを掛け合わせたDXソリューションの開発と提供をしています。

実店舗での実証実験を重ねて得たノウハウを活用しながら、クライアント企業様の要望や特徴に合わせて提案し、課題解決に導きます。



お客様専用ページ

https://daytona-park.com/digitalstore/



企業様専用ページ

https://daytonajp.com/shopdx/



問い合わせフォーム

https://daytonajp.com/shopdx/contact/



株式会社デイトナ・インターナショナル





1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトストア「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。

企業サイト https://daytonajp.com/



