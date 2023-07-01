★新商品情報★ゾイド40周年記念展示会「ZOIDS展」福岡会…
［株式会社CRAZY BUMP］
企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプとJ:COMグループの株式会社エニーは共同主催にて開催する、ゾイド40周年記念展示会「ZOIDS展」福岡会場（https://hakabanogarou.jp/zoids40th）に関する情報を発表いたします。
2023年7月1日(土)～7月17日(月・祝)に博多マルイ 7階で開催される、40周年記念展示会「ZOIDS展」の会場で発売される新グッズ情報を公開します！
＜新グッズ一覧>
【7/1発売】レ・ミィ×コトナ ポストカード10枚セット：2,200円 (税込) 【サイズ】148mm × 100mm
【準備中】ゾイドパッケージ風 ブラインドミニアクリルブロック 全14種：825円 (税込) 【サイズ】70mm × 50mm
【準備中】キャラクターアクリルスタンド：各825円 (税込) 【サイズ】H75mm x W75mm※枠サイズ
【準備中】ゾイドアクリルスタンド：各1,100円 (税込) 【サイズ】H143mm x W100mm※枠サイズ
※福岡会場で発売予定。準備中の商品の販売日、遅延情報は公式Twitter【40周年記念ZOIDS展】にてお知らせさせていただきます。
<前売チケット情報>
現在福岡会場・富山会場の前売チケットを好評販売中！！
前売券：大人1,200円、小・中学生800円（税込）
当日券：大人1,400円、小・中学生1,000円（税込）
※未就学児入場無料
■福岡会場前売チケット販売情報
ローソンチケット https://l-tike.com/zoids40th_fukuoka/
Lコード 84157
■富山会場前売チケット販売情報【会期：2023年7月28日(金)～8月20日(日)】
ローソンチケット https://l-tike.com/zoids/toyama/
Lコード 53258
＜40周年記念展示会「ZOIDS展」福岡会場開催概要＞
■会期：2023年7月1日(土)～7月17日(月・祝)
■営業時間：午前10時～午後9時 ※入場は閉場の1時間前まで
■場所：博多マルイ 7階イベントスペース
■主催：株式会社エニー、株式会社クレイジーバンプ
■協力：株式会社タカラトミー
■公式サイト：https://hakabanogarou.jp/zoids40th
■ZOIDS展公式Twitterアカウント：40周年記念ZOIDS展
／ @ZOIDS_40TH_EXPO(https://twitter.com/ZOIDS_40TH_EXPO )
ゾイド展(C) ＴＯＭＹ／ＺＷ製作委員会・テレビ東京 (C) ＴＯＭＹ／ ZW製作委員会・MBS
(C) ShoPro (C) ＴＯＭＹ
ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.
（※）「ゾイド」とは
「ゾイド」シリーズは、株式会社タカラトミーが 1983 年から玩具発のオリジナルＩＰとして展開する大型コンテンツです。恐竜や動物をモチーフとした“メカ生命体”で、「ゾイド（ＺＯＩＤＳ）」というネーミングは“Zoic（動物の・生物の）”と“Android（人造人間）”という二つの言葉に由来します。その玩具であるリアルムービングキット（組立式駆動玩具）は、電動モーターもしくはゼンマイが付属し、組み立て完了後にまるで本物の生命体のように動き出すことが特徴です。
また『ゾイド』は、今年２０２３年で４０周年を迎えました。
公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/zoids/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/01-09:46）
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