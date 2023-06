[Mouser Electronics, Inc.]



半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、喜ばしいことに、大切なパートナーであり、世界屈指の電子部品メーカーの1つであるVishay Intertechnology(Vishay Intertechnology, Inc.、本社:米国ペンシルバニア州モルバーン、以下:Vishay)から3つの「最優秀ディストリビュータ賞」を受賞したことを発表いたしました。





Vishayは、マウザーを2022年の「High Service (Catalog) Distributor of the Year(ハイサービス(カタログ)ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー)」、2022年の「Semiconductors High Service (Catalog) Distributor of the Year(半導体ハイサービス(カタログ)ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー)」、および2022年の「EMEA Catalog Distributor of the Year (EMEAカタログ・ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー)」に選出しました。この賞は、売上収益、新製品導入数(NPI)、在庫部品数などの主要な業績指標に基づいてポイントを付加するという方法で選ばれています。マウザーは、長年にわたってVishayから多くの賞を受賞し、今回、2年連続でVishayからこの3つの栄誉ある最優秀賞を受賞いたしました。



Vishayのコメント





販売およびアメリカ大陸のマーケティング担当バイスプレジデントを務めるビル・ボルト氏は、次のようにコメントしています。「2022年に称賛に値する業績を上げたマウザー社を表彰できることを大変嬉しく思います。優れた流通サービスは、当社の成長戦略の重要な一部であり、マウザーが継続的に提供している最高レベルのサービスと流通は他社と一線を画しています。このような素晴らしい年を再び迎えられたことに関してマウザーチーム全員と共に喜びたいと思います。」



マウザーのコメント





製品担当シニア・バイス・プレジデントを務めるジェフ・ニューウェルは、次のようにコメントしています。「マウザーを代表して、Vishayから再びこうした名誉ある賞を受賞できたことに感激しています。世界中のエンジニアは、Vishayの高品質な部品と幅広い技術ポートフォリオによって、電子設計を行うことができています。私たちは、素晴らしいパートナーシップに感謝し、両社がこれからも成功できることを楽しみにしています。」



マウザーは、過去10年間にわたり、2021年の「High Service (Catalog) Distributor of the Year (DoY)(ハイサービス(カタログ)ディストリビュータ・オブ・ザ・イヤー(DoY))」、2021年の「Semiconductor High Service DoY(半導体ハイサービスDoY)」、2019、2020年の「Americas Passives High Service DoY(アメリカ大陸受動部品ハイサービスDoY)」、2018年の「High Service DoY(ハイサービスDoY)およびSemiconductor High Service DoY(半導体ハイサービスDoY)」、2017年の「Semiconductor High Service DoY(半導体ハイサービスDoY)」、2015年の「North American High Service DoY(北米ハイサービスDoY)」など、Vishayから数多くの賞を受賞してきました。マウザーの欧州チームは、2013~2016、2018、2019、および2021年にかけて「High Service DoY for Europe(全欧ハイサービスDoY)賞」も受賞しています。



マウザーでは、ダイオード、MOSFET、赤外線オプトエレクトロニクスなどのディスクリート半導体から、抵抗器、インダクタ、コンデンサなどの受動電子部品まで、5万点以上のVishay製品を取り扱い、同社の最新製品を幅広いラインアップで提供しています。



Vishayについて





Vishayは、車載、工業、コンピューティング、コンシューマー、テレコミュニケーション、軍事、航空宇宙、医療市場における革新的な設計に不可欠なディスクリート半導体と受動電子部品の世界最大のポートフォリオを誇るメーカーの1社です。また、世界中の顧客にサービスを提供しているVishayは、The DNA of tech.(TM) です。



マウザー・エレクトロニクスについて





バークシャー・ハサウェイ社のグループ企業であるマウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に尽力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しており、世界27カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービスセンターを設置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://mouser.comをご覧ください。



