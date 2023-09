[株式会社アーキテクト]

今回ランキング第253弾として、R-1グランプリ歴代受賞者のタレントランキングを発表。

https://tpranking.com/r1grand-prix



『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、R-1グランプリで3位以内に受賞したことがあるタレントのパワースコアを調査。



皆さんはR-1グランプリ歴代受賞者のタレントといわれたら誰を思い浮かべますか?



「R-1グランプリ」とは、吉本興業主催のフジテレビ系列で生放送されているピン芸人の日本一を決める大会です。2002年の開催当初は「R-1ぐらんぷり」の表記でしたが、2021年から「R-1グランプリ」に変更、出場資格も芸歴10年以内に改定されたことにより、若手芸人の活躍の場を広げる大会となっています。



今回、そんなR-1グランプリ歴代受賞者のタレントに焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。









■調査概要

株式会社アーキテクトが実施するタレント調査は、タレントパワーランキングと呼ばれ、日本国内で活動するタレントから1280名をリストアップし、認知度と誘引率を掛け合わせ「パワースコア」を算出して形成しています。

本ランキングは、2023年5月度に実施したタレント調査データ(一部過去実施データ)を利用し、タイトルに応じてランキング形式でまとめたものです。



■調査時期

毎年2月、5月、8月、11月の年4回実施。



■調査対象

一都三県在住の10代~50代男女を5歳刻みで各50名、60代男女を各50名、サンプル総数1100名。



■調査方法

WEB調査並びにFAX調査で実施。



■ランキングの詳細





ランキングTOP6は上表の通り。

R-1グランプリで優勝こそ逃しているものの、2006年から5年連続で決勝進出を果たす実力の持ち主で、2010年にR-1グランプリ卒業宣言した後、多数のレギュラー番組を掛け持ちしながら、脚本家としても活躍する芸人が1位にランクイン。

続いて、普段はコンビで活動するも2006年のR-1グランプリで優勝を果たし、NHKの朝の情報番組のMCを務めるなど確かな実力を持った芸人が2位にランクイン。



他にも、R-1グランプリで受賞後ブレイクした芸人がランクインしています。



今後もR-1グランプリ歴代受賞者のタレントの活躍に注目してみましょう。









タレントパワーランキングを詳しく知りたい方はこちら↓

https://tpranking.com/about-tpr



