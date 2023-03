[ナイル株式会社]

ナイル株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:高橋 飛翔、以下ナイル)は、Great Place To Work(R)Institute Japanが実施した2023年版 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング中規模部門(従業員100-999人)において第4位を受賞しました。女性ランキングは、2023年版日本における「働きがい認定企業」634社の中から特に女性の働きがいに優れた企業を大中小の各企業規模別に上位5社選出したものです。









ナイルは、2023年版「働きがいのある会社」ランキングの認定企業のうち、特に働きがいの水準が高い上位100社である「ベストカンパニー」に選出され、中規模企業部門の8位にランクインしています。



■ノミネートのポイント

ナイルでは現在社員の男女比が約5:5であり、20代の女性マネージャーも活躍しています。また、半期に一回開催される全社表彰では、直近3回の表彰者18名中12名が女性であり、2名の女性がMVPにも選ばれています。



女性のキャリア形成のハードルになりやすいライフステージの変化についても、フルフレックスタイム制度やキッズケア休暇などを導入しフォローも行っています。女性だけでなく、男性の育休取得事例も増えています。

今後も事業と組織の成長に応じ、改善を繰り返しながら、働きがいを持てる制度や体制をより整えてまいります。



■ナイルで活躍する女性メンバーの紹介

ナイルでは実際にたくさんの女性がさまざまな形で活躍しています。

インタビュー記事をまとめましたのでぜひご覧ください。



◎コンサルタント、ベンチャー起業などを経て活躍するエンジニアマネージャー

◎産休・育休前よりも受注率UPしたトップセールス

◎著書が発売前のAmazon新着「マーケティング部門」1位に!マーケティングチームマネージャー

◎「困っている」「あったらいいな」に応える制度作りに次々と着手する労務メンバー

※女性の活躍支援だけではなく、男性の育休取得支援を行っています。

◎男性3名の育休取得事例

■Great Place to Work (R) Instituteとは

Great Place to Work(R) Institute は、「働きがいのある会社(Great Place to Work(R)) 」に関する調査・評価・支援を行う専門機関です。企業に世界共通の基準でアンケートを実施し、「働きがいのある会社」と認められた企業を各国のメディアで発表しています。

なお「働きがいのある会社」ランキング(Best WorkplacesTM List)は、米国では1998年から「FORTUNE」誌を通じて毎年発表されており、このリストに名を連ねることが「一流企業の証」と受け止められています。調査には毎年約100カ国で10,000社、1,020万人を超える従業員が参加しており、世界最大規模の従業員意識調査となっています。



■「働きがいのある会社」女性ランキングについて

女性ランキングは、日本における「働きがいのある会社」認定企業の中から、特に女性の働きがいに優れた企業を選出したものです。女性ランキングは2017年より発表を始め、今年(2023年)で7回目となります。評価観点は、1)「女性の従業員アンケートの結果」、2)「女性従業員比率などの基本会社データ」の2つです。日本における「働きがいのある会社」ランキングにエントリーした企業は自動エントリーとなります。



■ナイル株式会社について

2007年創業。「幸せを、後世に。」をミッションに掲げ、デジタルノウハウを強みに、マーケティングDX事業と自動車産業DX事業を展開しています。



<運営サービスの一部紹介>

SEO相談室(https://www.seohacks.net/)

- SEO関連情報の事例を紹介。SEOをはじめとしたWebコンサルティングサービスを提供

Appliv(https://app-liv.jp/)

- 2022年に10周年を迎えた、月間1000万人が利用するアプリ情報メディア

おトクにマイカー定額カルモくん(https://carmo-kun.jp/)

- 申込者数15万人突破。月額1万円台から車が持てる個人向け車のサブスクリプションサービス

など



<会社概要>

社名:ナイル株式会社

住所: 東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F

設立: 2007年1月15日

代表者: 代表取締役社長 高橋 飛翔

資本金:3,632,826,805円(資本準備金等含む)

事業内容: マーケティングDX事業、自動車産業DX事業

URL: https://nyle.co.jp/



