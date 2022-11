[株式会社 トゥモローランド]

T.E BY BOWERY BLUE MAKERS 1st Collection launch Exhibition at SUPER A MARKET 11.19(Sat)&11.20(Sun)



11月19日(土)と20日(日)のイベントに合わせてデニムアーティストの越後谷隆之氏が在店いたします。











BOWERY BLUE MAKERSはアメリカ、ブルックリン拠点にデニムアーティストの“越後谷隆之”氏が手掛けるブランド。





100年前に作られた当時のジーンズを再現すべく、1940年以前のSINGER社のミシンを用いて手作業で作られています。





今回のイベントでは、“越後谷隆之”氏が収集したヴィンテージウェアを用いて、洋服の概念にとらわれない1点1点ストーリー性のある作品、T.E BY BOWERY BLUE MAKERS”が世界初のローンチ。

ONE OF A KIND SPECIAL PIECEをスーパー エー マーケット 青山で販売いたします。購入していただいた方にはノベルティーでデニムのトートバックをプレゼント。









また本イベントに合わせ、デニムアーティストの“越後谷隆之”氏が2日間限定で在店。

※時間によって不在の場合もございます。予めご了承ください。



是非この特別な機会にお立ち寄りください。





<イベント期間>



2022年11月19日(土)20日(日)





<開催店舗>



スーパー エー マーケット 青山

〒107-0062 東京都港区南青山3丁目18-9

TEL 03-3423-8428



<インスタグラム ウェブサイト>



@superamarket

https://superamarket.jp/



