株式会社JVCケンウッドは、2023年3月18日(土)に幕張メッセで開催されるロックフェスティバル「LIVE the SPEEDSTAR supported by ビクターロック祭り」に協賛します。





<協賛の内容>

「ビクターロック祭り」は、当社のグループ会社である株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(以下、ビクターエンタテインメント)が主催するロックフェスティバルです。今年は、ビクターエンタテインメント内のレーベルであるスピードスターレコーズの設立30周年を記念した特別開催として、「LIVE the SPEEDSTAR supported by ビクターロック祭り」と名称を変え、スピードスターレコーズ所属のアーティストが一堂に会するイベントとなります。



当社はこのフェスティバルに協賛し、Victorブランドブースを出展します。当日は同ブランドのオーディオ・ヘッドホンによる出演アーティストの音源試聴コーナーやポータブル電源による充電コーナーに加え、Victorブランドの象徴である「犬のマーク」を背景に撮影ができるフォトスポットなども設置します。



<当社Victorブランドブース出展内容>

・最新のオーディオ・ヘッドホンで出演アーティストの音源を試聴できるコーナー

・ポータブル電源でスマートフォンなどの充電ができるコーナー

・Victorブランドの象徴である「犬のマーク」を背景に撮影ができるフォトスポット

・Victor公式Twitterをフォローすることで参加できる抽選会を実施

*公式Twitter:https://twitter.com/victor_brand_jp



<「LIVE the SPEEDSTAR supported by ビクターロック祭り」の概要>

主催:株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント/株式会社テレビ朝日/

ライブマスターズ株式会社/株式会社ディスクガレージ

会期:2023年3月18日(土)

会場:幕張メッセ 国際展示場 9・10・11ホール

公式URL:https://livethespeedstar.com



