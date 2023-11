[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、高品質フィギュアブランド「spiritale (スピリテイル)」の新商品として、「ブルーアーカイブ -Blue Archive- 銀鏡イオリ 1/7スケールフィギュア」の発売を決定しました。2023年11月8日(水)11:00より、ECサイト「タイトープロダクツオンラインストア」(URL:https://spiritale.jp)にて予約受付を開始します。







※フィギュア画像は開発中のものです。



ブルーアーカイブ -Blue Archive- 銀鏡イオリ 1/7スケールフィギュアについて





大人気スマートフォン向けアプリゲーム『ブルーアーカイブ-Blue Archive-』より、ゲヘナ学園2年・風紀委員会の切り込み隊長、冷酷で情け容赦ない野戦のスペシャリスト『銀鏡イオリ』が1/7サイズで立体化!ゲームイラストを元に再現されたイオリをお手元にお迎えください。







『いつも辛辣なセリフが飛び出る、可愛らしい口。風紀委員会の斬り込み隊長らしい鋭い眼光!強さと可愛らしさの両方を秘めたイオリの表情を、厳しく、そして美しく再現しています。







なびく銀髪のツインテ-ルに、前髪から覗く鋭い眼光!ツンと尖った耳!そしてしなやかな尻尾!360°全方向からイオリの魅力をご堪能ください!









胸元に輝くブローチ、ひらひらとなびくハイウエストのミニスカート、そこからスラリと伸びた脚のハイソックス、編み上げブーツの質感。ゲームイラストでも特に印象的な紅い「風紀」の腕章も細部まで再現しています。









イオリが規則違反者たちの起こす問題に対処する時に使用する「クラックショット」はシンプルな外観ですが、武器の特徴的な“頬当て部分”までしっかりと作りこんでいます。







足元の台座は、スナイパーライフルの薬莢や木片などゲヘナの地をイメージした仕様に仕上げました。







商品情報





商品名 : ブルーアーカイブ -Blue Archive- 銀鏡イオリ 1/7スケールフィギュア

価格 : 24,750円

サイズ : 全高:約240mm(台座含む)×全幅:約230mm×奥行:約120mm

キャラクターデザイン・イラスト : Mx2J

原型 : タカトリ

彩⾊ : こねたこ

制作協力 : WING

予約: 2023年11月8日(水) 11:00~2024年1月22日(月) 23:59

商品発送時期 : 2024年8月予定

ご予約ページ : https://spiritale.jp/shop/g/g50101230/

公式X : https://twitter.com/Spiritale_shop



タイトープロダクツオンラインストア購入者限定特典





タイトープロダクツオンラインストアでのご購入者限定特典として、照れ顔パーツも付属します。風紀委員会の活動中の表情とは違った一面も楽しむことができます。







spiritaleについて





イタリア語の「精霊(Spirito)」と、英語の「物語(Tale)」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラクターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。







【権利表記】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-19:40)