ZenPromoとシナダグローバルの特別企画



越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社(所在地:大阪府大阪市)が運営する海外プロモーション支援サービス「ZenPromo」は、株式会社シナダグローバル(所在地:東京都台東区、代表:森坂 哲治)との共同企画・開発により、「もちうり」ぬいぐるみとぬいぐるみ用のTシャツ6デザインを2023年9月18日(月)から、越境ECモール「ZenPlus」にて限定販売します。







もちうり、ぬいぐるみ用Tシャツ 販売開始の背景





このたびZenPromoは、日本で生まれ、世界で愛されるぬいぐるみを生産する株式会社シナダグローバルとコラボレーションし、「もちうり」ぬいぐるみ、ぬいぐるみ用Tシャツを制作しました。

もちうりは、ウリ坊のかわいらしいぬいぐるみで、ブラウンとピンクの2色展開で、それぞれ500個ずつ販売します。また、ぬいぐるみ用Tシャツは6種類のデザインがあり、各デザイン50枚ずつ販売します。

株式会社シナダグローバルは、2年前にアメリカの一部店舗で「もちうり」ぬいぐるみ(ブラウン)を限定販売していました。しかし、現在では取り扱いが終了しており、多くの海外ファンが入手を望んでいます。そのため、ブラウンに加え、新たにピンクのもちうりも生産し、ファンの期待に応えます。

株式会社シナダグローバルの制作するもちシリーズのぬいぐるみは、アメリカを中心とする海外で大変人気があり、Facebookコミュニティにてファン同士が積極的に交流、インスタグラムはじめとするSNSでコレクションを披露するといった活動が盛んに行われています。ぬいぐるみ用TシャツはもちシリーズのぬいぐるみLサイズに対応。ぬいぐるみ用Tシャツは、国内では販売されておらず、海外市場における初の試みとなります。これらのTシャツには、楽しさとユニークさを追求し、面白いダジャレが施されています。海外のシナダグローバルぬいぐるみファンの中には、ぬいぐるみ用の服を手作りする方や赤ちゃん用のTシャツを着せる方々が多く見られます。ぬいぐるみを自分好みにカスタマイズできる新たな体験を提供することで、ファンの満足度向上を図ります。

これらの取り組みを通じて、株式会社シナダグローバルの海外での認知度を高め、新たなファン層を獲得することを目指します。



もちうり、ぬいぐるみ用Tシャツ 商品詳細





2023年9月18日(月)より越境ECモール「ZenPlus」にて販売開始。



■もちうり(ブラウン、ピンク)





価 格:各7,050円(税込)

サイズ:約H25 x W20x D13cm

素 材:ポリエステル



■ぬいぐるみ用Tシャツ(全6デザイン)





価 格:各1,500 円(税込)

サイズ:約H6 x W22x D16cm

素 材:ポリエステル

<Tシャツデザインコンセプト>

ぬいぐるみ用Tシャツは、外国の方々に楽しんでいただけるよう、ユーモアと洒落を込めたデザインとなっています。各デザインには、英語のフレーズを巧みにアレンジし、新たな意味を持たせました。

●"OTTER SPACE" - 「OTTER SPACE(かわうその宇宙)」

"outer space"(宇宙空間)のフレーズを引っかけて、"outer"(宇宙)を "otter"(かわうそ)と置き換え、かわいらしいかわうその宇宙飛行士を表現しました。

●"FEELIN FROGBULOUS" - 「FEELIN FROGBULOUS(かえる気分絶好調)」

"feeling fabulous"(素晴らしい気分)のフレーズを引っかけて、"fabulous"(素晴らしい)を "frog"(かえる)と結びつけ、かえるが素晴らしい気分であることを表現しました。

●"DON’T WORRY BE HOPPY" - 「DON’T WORRY BE HOPPY(心配しないで、幸せになろう)」

"Don't worry, be happy"(心配しないで、幸せになろう)のフレーズをアレンジし、"happy"(幸せ)を "hoppy"(飛び跳ねる)に変えて、楽しさと幸福感を伝えました。

●"OTTERLY ADORABLE" - 「OTTERLY ADORABLE(完全に可愛らしい)」

"utterly adorable"(完全に可愛らしい)における"utter"(完全に)を "otter"(かわうそ)に置き換えて、かわいらしさを際立たせました。



■販売ページ

https://zenplus.jp/en/search?seller=zenpromo



海外プロモーション支援サービス「ZenPromo」とは





ZenGroup株式会社が運営する海外プロモーション支援サービスです。ターゲットとする海外市場や予算に応じて、最適な多言語プロモーション施策をご提案します。2022年6月に立ち上げたZenPromoは、メーカー、小売業者、自治体など、様々な業種の事業者様にご利用いただいております。



ZenPromoの主な特徴は以下の通りです。

・ZenGroupが展開している越境ECサービス会員へのアプローチが可能

ZenGroupが展開している越境ECサービスを通じて、購買意欲の高い190万人以上の既存会員へリーチすることができます。

・多言語ネイティブのマーケティングチームを活用

越境ECサービスを19言語190万会員規模まで成長させてきたマーケティングチームのリソースを活用できます。

・越境ECにおける実購買データを活用

エリア別での商品売上動向から得られた知見を広告配信その他プロモーション施策に活用することが可能です。



▽ZenPromoのサービスページはこちら

https://lp.zenplus.jp/zenpromo-overseas-promotion-service



会社概要





会社名:ZenGroup株式会社

URL:https://zen.group/

代表者:ナウモヴ・アンドリイ、オレクサンドル・コーピル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

所在地:大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

設 立:2014年4月

資本金:80,000,000円

古物商許可番号:621150153358号





