自身が選曲した様々な楽曲をアコースティックアレンジで観客を魅了~ライブの模様は、6月24日(土)20時半よりMTVにて放送~



パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」は、5月21日(日)にぴあアリーナMM(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)にて、「MTV Unplugged Presents: Kyoko Saito from Hinatazaka46」を開催しました。









世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた「MTV Unplugged」。この伝統的なステージに日向坂46の齊藤京子が出演し、自身初となるソロライブを展開しました。



「MTV Unplugged」の世界感に合わせた衣装を身にまとって登場した齊藤京子。自身のソロ曲「孤独な瞬間」から始まり、「歴史あるMTVアンプラグドに参加できて本当に嬉しく思います」と語る齊藤。その後、斉藤和義「歩いて帰ろう」、あいみょん「ハルノヒ」のカバーを高らかに歌い上げ会場を圧倒しました。

「今回は男性アーティストの曲にもチャレンジします」というMCの後、村下孝蔵「初恋」を披露。そして緑黄色社会「幸せ」、Le Couple「ひだまりの詩」をしっとりと歌い上げ、自身で選曲したというセットリストを歌いあげていきます。

続いて、日向坂46の「僕なんか」をピアノとストリングスによるバラードアレンジで披露。奥行きの深い美声を会場全体に響き渡らせました。ステージ上のソファへ移動し、椎名林檎「本能」、宇多田ヒカル「First Love」と難易度の高い2曲を力強さと繊細さを交えた彼女らしい歌で届けた後、aiko「花火」では、観客の手拍子と曲のアップテンポも相まって、会場のボルテージも最高潮に。

終盤を迎えても勢いそのまま、「恋した魚は空を飛ぶ」に続き、「自分にとって大切な曲であり、辛い時や壁にぶち当たった時に聴いて欲しい」と語り自身のセンター曲となる「月と星が踊るMidnight」を届けました。最後に「ソロコンサートは長い間待ち望んだ夢だったので、本当に嬉しく思います」と感謝を述べ、白いペンライトに包まれる中で、「居心地悪く、大人になった」を会場全体に響かせ、自身にもファンにも記憶に残る一夜限りのソロライブを締めくくりました。



MTVでは、本ライブの模様を6月24日(土)20時半より放送いたします。(再放送あり)



「MTV Unplugged Presents: Kyoko Saito from Hinatazaka46」詳細





◇イベント概要◇

イベント名:MTV Unplugged Presents: Kyoko Saito from Hinatazaka46

開催日時:2023年5月21日(日) 16:00開場/17:00開演

会場:ぴあアリーナMM(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)

出演者:齊藤京子

特設サイト:https://www2.mtvjapan.com/event/unplugged/kyoko-saito/



◇番組情報◇

「MTV Unplugged Presents: Kyoko Saito from Hinatazaka46」

放送日時:6月24日(土)20:30-22:00(初回放送)



◇関連番組◇

「MTV LIVE SESSIONS: Kyoko Saito from Hinatazaka46」

放送日時: 6月23日(金)20:00 - 21:00



「セットリスト」





孤独な瞬間

歩いて帰ろう

ハルノヒ

初恋

幸せ

ひだまりの詩

僕なんか

本能

First Love

花火

恋した魚は空を飛ぶ

月と星が踊るMidnight

ラブカ?

くちばしにチェリー

居心地悪く、大人になった







■MTV Unpluggedとは

「MTV Unplugged」は、“プラグを抜いた”の意の通り、アコースティックな手法とオーディエンスとの親密な距離にこだわり、独特の緊張感と一体感に包まれたライブ空間を実現する、MTVが誇る大人気企画です。1989年にニューヨークで初めて実施されて以来、エリック・クラプトンやマライア・キャリー、オアシスといった音楽界のスーパースターから、アデル、ケイティ・ペリー、アダム・ランバートらポップシーンの実力派まで、100組を超えるアーティストが出演し、音楽ファンのみならず、アーティストや音楽業界全体に熱烈な「Unplugged」ファンを生み出してきました。ライブCD「アンプラグド~アコースティック・クラプトン」で、エリック・クラプトンが1992年グラミー賞の「アルバム・オブ・ザ・イヤー」以下6部門を独占するなど、数々の記録やエピソードを生み出してきたことでも知られ、「出演できるのは一流の証」とさえ言われています。日本制作ではこれまで宇多田ヒカル、平井堅、西野カナ、KinKi Kids、幾田りらなどが出演しています。





■MTVについて https://www.mtvjapan.com

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯(2021年7月末現在)。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー!、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。



