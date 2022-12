[and factory株式会社]

マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて1月17日まで





and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)と、株式会社 小学館(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:相賀信宏、以下小学館)が共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」は、『あおざくら 防衛大学校物語』、『KING GOLF』の最新刊発売を前に、全話無料キャンペーンを実施します。



※チケット対象話を含みます。

マンガアプリ 「サンデーうぇぶり」:https://app.sunday-webry.com/app/web_share/





期間:2022年12月13日(火)~2023年1月17日(火)





『あおざくら 防衛大学校物語』 について



勉強好きの高校生・近藤勇美(こんどういさみ)は経済的な事情から大学進学を諦めかけていた。そんな時、何か大きなことがしたいという思いとともに、学費無料どころか給料まで出る防衛大学校の存在を知り、進学を決意する。

見事合格を勝ち取った近藤を待つ世界とは……!?

(作者:二階堂ヒカル)



『KING GOLF』について



最強のケンカ屋・蒼甫は、この日も朝から暴走族を潰し、彼らのバイクに乗って登校するという凶悪ぶり。だがそのとき、同じ高校の「霞見」という生徒が蔑むような視線で自分を見ていたことが気になり、しかも彼が有名なアマチュアゴルファーだと分かると、ますます気になってゴルフ部の練習場へ押しかける。そこで霞見に因縁をつけようとしたところ、谷川コーチが現れ「一打打ってみろ」という流れになって…!?

(作者:佐々木健、谷将貴)





アプリ概要



《アプリ名》 サンデーうぇぶり

《ジャンル》 公式マンガアプリ

《内容》

・「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品の話配信

・『サンデーうぇぶり』オリジナル作品の話配信

《価格》基本無料(一部アプリ内課金有り)

《対応プラットフォーム》 iOS / Android

▸DLリンク https://sundaywebry.page.link/eBxr

《公式サイト》https://www.sunday-webry.com/

《公式Twitter》https://twitter.com/SundayWebry





and factoryについて



and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。





【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 551百万円(2022年 8月末現在)

従業員数 117名(2022年 8月末現在)

証券コード 7035



