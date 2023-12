[株式会社DAY TO LIFE]

株式会社DAY TO LIFE(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:杉内健吉)は、2024年1月1日(月)よりシュークリーム専門店ビアードパパにて、毎年人気の“贅沢いちご”を期間限定で販売いたします。ほんのりピンク色のクリームは、コク深い生クリームに甘酸っぱい苺の美味しさを詰め込んだ贅沢な味わいで、ビアードパパで長年愛されているシュークリームです。

また、1月6日(土)からは新作の“濃いアーモンドシュー”を販売いたします。「アーモンドづくし!」と謳うこのシュークリームは、サクサクのパイシュー生地に、ラングドシャ生地とアーモンドを乗せ店内のオーブンで丁寧に二度焼き。サクッ、カリッと香ばしいオリジナルシュー生地に、アーモンドをふんだんに使用した濃厚ながらも口どけの良いアーモンドクリームを合わせました。寒さが増す時期にぴったりな「濃い」味わいと、食感をお楽しみいただける一品となっております。

年始の集まりや冬のお土産などにもどうぞご利用くださいませ。





▽beard papaブランドサイト( https://www.beardpapa.jp/ )▽





■2024年1月1日(月)発売 “贅沢いちご”



コク深い生クリームに、甘酸っぱい苺の美味しさをギュッと詰め込んだ贅沢な味わい。



商品名称 : 贅沢いちご

販売期間 : 2024年1月1日(月)~2月29日(木)予定

販売価格 : 260円(税込)

販売店舗 : 全国のビアードパパ



※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10%となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※商品内の黒い粒は果実の顆粒です。

※写真はイメージです。



■2024年1月6日(土)発売 “濃いアーモンドシュー”



香ばしいアーモンドとサクッとしたラングドシャ、濃厚なアーモンドクリームが生みだすリッチなスイーツ



商品名称 : 濃いアーモンドシュー

販売期間 : 2023年1月6日(土)~1月31日(水)予定

販売価格 : 290円(税込)

販売店舗 : 全国のビアードパパ



※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10%となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※商品内の黒い粒はバニラビーンズです。

※写真はイメージです。



■ビアードパパについて



「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ~リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/



■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。私たちはスイーツ業界のサステナビリティ先進企業として人が幸せに生きることへ、三方良し(売り手・買い手・社会)で挑戦するプロフェッショナル集団です。

会社名 :株式会社DAY TO LIFE(旧社名:株式会社麦の穂)

代表者 :代表取締役 杉内健吉

従業員 :正社員:222名 アルバイト: 2,034名 グループ正社員: 380名 (2023年2月時点)

本社所在地 :〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL :06-6361-7000

URL :https://daytolife.co.jp



【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売



