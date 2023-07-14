［イングレート・ジャパン株式会社］

Amazonプライムデー30％OFF、撮影機材対象内！



撮影機器・アクセサリー・レンズの販売、幅広い撮影カテゴリーを取り揃えて、カメラマンのニーズに応える高いコスパを求めているイングレート・ジャパン株式会社は、7月11日00:00から７月12日23:59まで公式で開催される【Amazonプライムデー】に参加、撮影機材最大30%OFFとなるセールを実施いたします。









イングレート・ジャパン株式会社Amazonプライムデー撮影機材篇！

カードリーダー・撮影照明ライト・スモークマシン・ビデオカメラ・ジンバル・フィルターなどが揃っています。

気になる方はぜひチェックしてください！



ただいまセール対象商品を紹介させていただきます。



セール対象商品 Pan's SDリーダー





割引率：30%OFF

セール価格：5,530円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSBJJKXL









セール対象商品 Pan's USB-A/Cモジュールリーダー





割引率：30%OFF

セール価格：4,620円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSBJCFPB



セール対象商品 Pan's Workflow Station カードリーダーハブとモジュール3個セット





割引率：30%OFF

セール価格：27,650円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSBKC974



セール対象商品 Pan's Workflow Station カードリーダーハブとモジュール4個セット





割引率：30%OFF

セール価格：32,200円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSBJBW2V



セール対象商品 Godox ML60 手持ち式LEDビデオライト 60W 5600K





割引率：20%OFF

セール価格：27,280円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B08JLGG2PM



セール対象商品 Godox S30 撮影照明ライト





割引率：20%OFF

セール価格：25,960円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B07XRD4XJ5



セール対象商品 GODOX MF12マクロフラッシュ 2-ライトキット





割引率：20%OFF

セール価格：26,616円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B09CKG7R3F



セール対象商品 Godox Litemons LA150Bi 190W バイカラーLEDビデオライト





割引率：20%OFF

セール価格：28,704円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B09SNWHHL1



セール対象商品 Godox V1-N フラッシュストロボ





割引率：20%OFF

セール価格：27,720円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B07RVMHSKH











セール対象商品 SmokeGENIE 手持ち式スモークマシン





割引率：15%OFF

セール価格：79,050円

プロフェッショナルキット: https://www.amazon.co.jp/dp/B0C174JP6K

割引率：25%OFF

セール価格：52,425円

簡易版: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BBPSKRMK





セール対象商品 Fimi Palm 2 ビデオカメラ





割引率：20%OFF

セール価格：21,480円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B08619MHZK



セール対象商品 Fimi Palm 2 ビデオカメラ





セール価格：27,899円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B098NNRYV9



セール対象商品 Fimi Palm 2 Pro 3軸ジンバル





セール価格：29,699円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B085DWZKG6



セール対象商品 Zhiyun Crane M3 Combo ジンバル





割引率：15%OFF

セール価格：36,846円

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B09JLS4D6T



セール対象商品 Pan's スナップ フィルターセット iPhone 13/13Pro 12/12Proに対応





割引率：30%OFF

セール価格：11,899円から

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ6YYBD9



セール対象商品 Pan's スナップ フィルターセット iPhone 13Pro Max および 12Pro Maxに対応





割引率：30%OFF

セール価格：11,899円から

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ71YR55



セール対象商品 Pan's Snap フィルターセット 6.1インチ iPhone 14Proに対応





割引率：30%OFF

セール価格：11,899円から

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN1BX831



セール対象商品 Pan's Snap フィルターセット 6.7インチ iPhone 14Pro Maxに対応





割引率：30%OFF

セール価格：11,899円から

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BN1C87PG



セール対象商品 Nitecore Blowerbaby BB2 電子ブロアーキット





割引率：10%OFF

セール価格：11,952円から

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHSV4SRX





イングレート・ジャパン株式会社にはまだ多数の商品がAmazonプライムデーに参加しております。

お気になる方はぜひAmazon店舗「jyphoto.jp」と「emgreat.jp」へチェックしてください！

ぜひこのチャンスを見逃さないでください。





●撮影の楽しさを広げるPergear

" Pergear "は高品質ながらリーズナブルな価格帯で豊富な撮影機材を取り揃え、欧米を中心に世界中にファンが広がっているブランドです。より多くの人に自分に合ったものを自在に組み合わせて撮影の楽しさを追求してほしい。それが私たち" Pergear "の願いです。

近年撮影機材だけではなくほかの新たなカテゴリの3Dプリンター、エンジンモデルなども増えてきます。



■イングレート・ジャパン株式会社 会社概要

主に中国産のカメラ用レンズや撮影機材、電子機器などをインターネットで販売。最新の製品をいち早く取り揃え、商品の特徴を伝えるためにレビュー動画の公開などプロモーションも積極的に行っている。

所在地 ：東京都台東区台東１−２９−３ イースタンクロスアキバ

設立 ： 2016年

URL ： https://pergear.co.jp/

公式Twitter ：https://twitter.com/pergear_japan

事業内容 ：撮影機材ならびに電子機器の開発及び販売、自社開発商品に関連する商品の代理販売業務



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/14-19:40）