株式会社HIKEが展開するブランド『「TRYSTAR(トライスター)」は、2023年8月5日(土)・6日(日)にオリジナル朗読劇『<Time [never] comes back!?>PART2』(会場:浅草花劇場、以下「ネバカムPART2」)を上演いたします。本公演は新規脚本のストーリーに加え、新たなキャストも出演。チケットはプレイガイド一次先行に先駆け、4月8日(土)・4月9日(日)に開催する『-ネバカム出張版-in TIAT SKY HALL ~目指せ登録者数1000万人』においてイベント会場限定先行販売を実施いたします。







Time [never] comes back!?公式HP:https://trystar.work/tncb/



「ネバカムPART2」のあらすじやグッズ情報などは、続報をおまちください!



『<Time [never] comes back!?>PART2』開催概要















<Time [never] comes back!?>とは



朗読劇<Time [never] comes back!?>は、関根アユミが脚本を、宮谷里沙がキャラクターデザインを務めるオリジナルコンテンツ。



あらすじ

とあるきっかけから炎上し、所属事務所に呼び出された4人の動画配信者たち。

待ち受ける勧告は、クビかはたまた……社会的×××!?️!?️!?️

「うあー!炎上前に戻りてえー!」

4人が強く願ったとき時間は大きく巻き戻され、気が付けばそこはネットも配信もない時代でーー!?️

動画配信者たちによる、己の意地と、見栄と、時をかけたクリエイティブストーリーが始まる……!



チケット発売スケジュール



イベント会場限定

2023年4月8日(土)16:00~4月9日(日)23:59



プレイガイド一次先行

2023年5月2日(火)18:00~5月28日(日)23:59



プレイガイド二次先行

2023年6月2日(金)18:00~6月25日(日)23:59



一般発売

2023年7月1日(土)10:00~



※各席種のご購入は1公演お1人様1枚までとなります。

※ご来場の際は「チケットに明記されているお名前」が確認出来る身分証明書を必ずお持ちください。ご入場時に確認をさせていただきます。

※必ずチケット内に記載されたご指定の席にご着席ください。ご指定の席以外はたとえ空席でも着席はしないようお願いいたします。



詳細はTRYSTAR公式HP(https://trystar.work/)をご覧の上、チケット情報をご確認下さい。公式HPと併せて、TRYSTAR公式ツイッター( @TRY_STAR_info )をフォローの上、随時情報をチェックしてお楽しみください!



ご案内



・弊社では、販売価格を超える金額での有償譲渡を禁止しております。

・転売によるチケットをご購入された際、当日のご入場をお断りいたします。

・転売によるチケットのトラブルにつきましては、一切責任を負いません。

・ご来場時は「チケットに明記されているお名前」が確認出来る身分証明書を必ずお持ちください。ご入場時に確認をさせていただきます。



TRYSTAR HP

https://trystar.work/



※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc. / TRYSTAR

