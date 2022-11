[株式会社 トゥモローランド]

CAG CASHMERE POP UP STORE at LAND OF TOMORROW MARUNOUCHI 11.12(Sat)-11.27(Sun)





ランド オブ トゥモロー 丸の内店では、11月12日(土)から11月27日(日)の期間“シーエージー カシミヤ”のポップアップストアを開催いたします。



シーエージー カシミヤはカリアッジ社の背景をもとに今冬よりスタートしたブランド。 生産背景のカリアッジ社は、60年以上の歴史を持つ、イタリアマルケ州にある最高級カシミヤ糸の紡績メーカーで、最新鋭設備とイタリアの伝統的職人技術によって丁寧かつロースピードな紡績を行なっており、最上の糸と日本国内の卓越した機織り技術の融合によりシーエージー カシミヤは作られています。







職人の手とヴィンテージの機織り機だから表現出来る技術と品質は最上級の質感です。







また今回のポップアップストアに合わせて、ランド オブ トゥモローとの別注アイテムをご用意いたしました。







¥33,000円(税込)

是非この機会にお買い求めください。



<開催期間>



2022年11月12日(土)から11月27日(日)





<開催店舗>



ランド オブ トゥモロー 丸の内店

〒100-6901 東京都千代田区丸の内2丁目6−1 ブリックスクエア 1F・2F

03-3217-2855



<インスタグラム ウェブサイト>



@land_of_tomorrow

https://landoftomorrow.jp/



