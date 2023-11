[株式会社タイトー]

~オリジナル壁紙画像がもらえるキャンペーンも開催!~



株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、株式会社Plott(本社:東京都千代田区、以下Plott)が制作・配信する大人気YouTubeアニメ「テイコウペンギン」とのコラボレーション限定プライズをタイトーステーションおよびタイトーオンラインクレーン(以下タイクレ)にて11月11日(土)から順次展開いたします。







ペンギンはタイトー限定の冬の衣装として、帽子とマフラーを身に着けた特別仕様となっており、タイクレ限定では表情違いの「WinterよろこびVer.」が登場いたします。初のぬいぐるみプライズ化となったシャチは、ペンギンと同じくタイクレ限定表情違いの「ペロリVer.」が登場いたします。どちらのぬいぐるみもやわらかくもっちりとした生地感、また、ぬいぐるみプライズの中でも特大サイズの約42cmとなっております。プライズ登場に併せ、タイクレX(旧Twitter)アカウントにて、条件達成で「オリジナル壁紙」が配布される「テイコウペンギン×TAITOフォロー&リポスト(旧リツイート)キャンペーン」(※詳細はキャンペーン開始後タイクレ内お知らせをご確認ください。)を開催いたします。



〇オリジナル壁紙配布キャンペーン



期間中、Xのタイクレ公式アカウント(@Taito_Olcrane)、テイコウペンギン(@teikoupenguin)をフォロー、および該当キャンペーン投稿をリポストいただき、該当投稿200リポスト達成で「オリジナル壁紙」を配布いたします。



期間:

第1弾:2023年11月11日(土)~2023年11月18日(土)23時59分

第2弾:2023年11月24日(金)~2023年12月1日(金)23時59分



※詳細はタイクレ内お知らせをご確認ください。



〇限定プライズ

※登場店舗は順次タイトー公式サイトプライズページにて公開いたします。

タイトー公式サイトプライズページ:https://www.taito.co.jp/taito-prize?p=0

※「タイクレ限定」はタイトーオンラインクレーン限定でのお取り扱いになりますのでご注意ください。



▼ペンギン ※Winter よろこびVer.はタイクレ限定での登場です



テイコウペンギン やわらかもっち~り 特大サイズペンギンぬいぐるみ Winter

登場予定:11月11日(土)から順次登場

サイズ:約42cm





テイコウペンギン やわらかもっち~り 特大サイズペンギンぬいぐるみ Winter よろこびver.(タイクレ限定)

登場予定:11月11日(土)から順次登場

サイズ:約42cm





▼シャチ ※ペロリVer.はタイクレ限定での登場です



テイコウペンギン やわらかもっち~り 特大サイズシャチぬいぐるみ

登場予定:11月24日(金)から順次登場

サイズ:約42cm





テイコウペンギン やわらかもっち~り 特大サイズシャチぬいぐるみ ペロリver.(タイクレ限定)

登場予定:11月24日(金)から順次登場

サイズ:約42cm







【権利表記】

(C)︎Plott Inc.

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.





【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーステーション、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



