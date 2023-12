[株式会社DAY TO LIFE]

~いちご餡と生の苺をあしらった、見た目にも可愛らしい新作わらび餅~



シュークリーム専門店“ビアードパパ”、きな粉を中心とした京都のスイーツカフェ“吉祥菓寮”、その他スイーツ事業を全国で展開する株式会社DAY TO LIFE(本社:大阪府大阪市、代表取締役:杉内健吉)は、生仕立てわらび餅 “きなこととろり”にて2023年12月12日(火)より冬季限定の新作“贅沢苺のわらび餅”を販売いたします。

“贅沢苺のわらび餅”は、香り豊かな深みきな粉で包み込んだ生仕立てわらび餅の上に、ほんのりピンク色のいちご餡を絞り、さらにフレッシュな苺をちりばめました。苺の甘酸っぱい風味を活かしたいちご餡と、フレッシュ苺のみずみずしさが、「とろり」と滴り落ちるような食感のわらび餅の美味しさを引き立てます。

見た目にも可愛らしい新作わらび餅は、年末年始のパーティーシーンや、冬のお土産にもおすすめ。「きょうもあしたも、京のわらび。」と、季節限定の味わいをどうぞご賞味くださいませ。





https://kinakototorori.jp/





●2023年12月12日(火)発売



・きなこととろりわらび餅 “贅沢苺のわらび餅”

わらび餅の上に、甘酸っぱいいちご餡とフレッシュ苺を贅沢に使用。冬にぴったりの限定商品です。



商品名称:贅沢苺のわらび餅

販売価格:〔小〕 880円(税込)

販売期間:2023年12月12日(火)~3月11日(月)予定

販売店舗:きなこととろり全店







●“きなこととろり” 販売メニュー一覧



※写真はイメージです。

※やむを得ない事情により内容の変更や、販売を中止させていただく場合がございます。

※売り切れの場合はご容赦ください。

※「とろりわらび餅 おひとりさま用」は、祇園本店ではお取り扱いしておりません。

※その他、生仕立てわらび餅の販売商品はブランドサイトをご確認くださいませ。



●“きなこととろり”について



“きなこととろり”は京都 祇園に本店を構え、きな粉を中心としたスイーツカフェである吉祥菓寮の派生業態です。その吉祥菓寮こだわりの深み焙煎きな粉を使用し、「とろり」としたたり落ちるような「生仕立ての食感」に仕上げたわらび餅は毎日お店で製造。

基本の深みきな粉-ミヤギシロメ-から、日本の四季折々の素材を使用した季節のわらび餅まで、「きょうもあしたも、京のわらび。」と、毎日お楽しみいただけるような商品をご用意しております。



●“きなこととろり”店舗情報

<きなこととろり 祇園本店>

店舗所在地 :〒605-0066 京都市東山区古門前通東大路東入ル石橋町306

<きなこととろり ウィング新橋店>

店舗所在地 :〒105-0004 東京都港区新橋2丁目 東口地下街1号 ウィング新橋B1

<きなこととろり ヨドバシAkiba店>

店舗所在地 :〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba1階



●“きなこととろり”各種WEBサイト



・ブランドサイト(きなこととろり)

https://kinakototorori.jp/

・X(旧:Twitter)(@kinakototorori)

https://twitter.com/kinakototorori

・Instagram(@kinakototorori)

https://www.instagram.com/kinakototorori/





●株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。私たちはスイーツ業界のサステナビリティ先進企業として人が幸せに生きることへ、三方良し(売り手・買い手・社会)で挑戦するプロフェッショナル集団です。



会社名 :株式会社DAY TO LIFE(旧社名:株式会社麦の穂)

代表者 :代表取締役 杉内健吉

従業員 :正社員:222名 アルバイト: 2,034名 グループ正社員: 380名 (2023年2月時点)

本社所在地 :〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL :06-6361-7000

URL :https://daytolife.co.jp



【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-12:17)