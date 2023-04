[株式会社デイトナ・インターナショナル]

マリマリマリーでは初となるアパレルブランドとのコラボレーションがPUBLUXと実現!FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STOREにて、4月28日(金)から開催!







Z世代に向けてリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスなストリートブランド「PUBLUX」とYouTubeで人気を集めるアニメチャンネル「マリマリマリー」がコラボレーション。"エモくてクスッと笑えるアニメ”をコンセプトに、YouTube,TikTokを中心に活動するマリマリマリー。シュールなコントとシティポップなイラストを駆使したショートアニメが話題を呼び、YouTube登録者は138万人超え。過去に販売したオリジナルグッズのパーカーやTシャツは即完売するなど、様々な場面での活躍を見せている。そんなマリマリマリーでは初となる、アパレルブランドとのコラボレーションがPUBLUXと実現。マリマリマリーが持つレトロな雰囲気から着想を得たユーズドライクなボディーを使用したアイテムや、代名詞となる"エモい"イラストデザインを落とし込んだアイテムを販売。今回のコラボレーションのために描き下ろされた限定デザインのTシャツ等、今回のポップアップでしか買えないラインナップを展開。さらにマリマリマリーのオリジナルグッズの新作もこのポップアップで販売される。ポップアップは新宿ルミネエスト新宿B2FにあるFREAK’S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STOREにて4月28日(金)から開催。PUBLUXのオンラインストアであるDaytona Park、ZOZOTOWNでも同日から一部商品を販売。

ITEM LINEUP【マリマリマリー×PUBLUX】





GROUP PHOTO TEE





キービジュアルにも採用されている、今回のコラボレーションを記念して特別に描き下ろされた限定のイラストをバックプリントに落とし込んだTシャツ。SIZE:S,M,LCOLOR:WHITE,PURPLE,BLACKPRICE:¥4,994(tax in)END CREDIT TEE



マリマリマリーの動画にてエンドクレジットに使用されるイラストをフロントに施したTシャツ。SIZE:S,M,LCOLOR:WHITE,PURPLE,BLACKPRICE:¥4,994(tax in)CARABINER



COLOR:PINK,PURPLEPRICE:¥1,650(tax in)COIN CASE



COLOR:WHITE,MINT,BLACKPRICE:¥1,430(tax in)

INFORMATION





■ポップアップについて開催場所:FREAK’S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE 新宿ルミネエストB2F開催期間:2023年 4月28日(金)~5月7日(日)■オンラインでの販売チャネル・Daytona Park(https://www.daytona-park.com/shop/publux.html)・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/publux/)

マリマリマリー





"エモくてクスッと笑えるアニメ”をコンセプトに、YouTubeにショートアニメをアップするチャンネル。脚本・構成は深見シンジとさかもと良助、イラストはMORISAKI SHINYAが手掛け、制作・運営を株式会社ケイコンテンツが行っている。80年代から90年代初頭にかけてのエモい作風ながら、内容は令和の時事ネタを絡めている。そのシュールな内容から人気を博し、2020年8月に動画の投稿が開始されてから約1年半の2022年に登録者数が100万人を突破した。

@marymarymary_80s



