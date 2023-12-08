［神奈川県］

子育て世帯における習い事送迎の負担軽減を目指します



県では、社会課題解決に取り組むベンチャー企業を集中支援する「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム」を実施しています。このたび、同プログラムの令和４年度採択企業であるhab株式会社が「こども専用相乗りタクシー送迎サービス」の社会実装に向けた実証実験を開始するとともに、メディア向けの試乗会を実施しますので、お知らせします。





実証事業の概要











別紙 実証事業の対象となる習い事等一覧

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-286-704150a923ea544c1e05aebdad53ed92.pdf



メディア向け試乗会について





日時：令和６年１月５日（金曜日）

試乗を希望する場合は、申込方法等の詳細をお知らせしますので、令和５年12月15日（金曜日）までに、問合せ先（hab株式会社）へ御連絡ください。



【参考１】かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）

社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を募集・採択し、メンタリングやネットワークによる支援などを通じてビジネスモデルの磨き上げと事業拡大を支援するプログラム。毎年度10社程度を採択し、専任のメンターによる個別伴走支援など、様々な支援を実施。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/startuphub/

【参考２】hab株式会社

住所：横浜市西区みなとみらい３-７-１オーシャンゲートみなとみらい8階神奈川県SHINみなとみらい

設立：令和４年８月10日

代表：代表取締役 豊田 洋平

事業内容：こどもの習い事送迎をサポートするスクールシャトルシェアリングサービス

ＵＲＬ：https://habshuttle.com/

【参考３】こどものみらい共創プラットフォーム

hab株式会社が幹事企業として設立した官民連携のコンソーシアム。 こどもの送迎課題解決を目指し、地域が一体となったこどもの安心・安全な移動環境を整備するために、県も含め、様々な企業・団体等が加盟。

（加盟団体：令和５年11月末時点）

アサヒタクシー株式会社、神奈川県、神奈川都市交通株式会社、神奈川トヨタ自動車株式会社、一般社団法人全国子育てタクシー協会、東急スポーツシステム株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、東宝タクシー株式会社、hab株式会社、株式会社ピクニックルーム、藤が丘スピカデンタルケアクリニック、株式会社明光ネットワークジャパン、株式会社横浜銀行、横浜市、横浜信用金庫、横浜中央YMCA（五十音順）

https://habshuttle.com/kodomonomirai



問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 井上

電話045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 徳永

電話045-210-5636

（メディア向け試乗会に関すること）

hab株式会社 代表取締役 豊田 連絡先 info＠habshuttle.com



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/08-12:16）