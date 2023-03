[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch用ゲームソフト「戦場の円舞曲 for Nintendo Switch」と「テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団」の2作品の体験会を2023年3月18日(土) にステラワースにて開催することを決定しました。



当日ご体験頂いたタイトルの「体験会限定オリジナルポストカード」をプレゼント!



発売前のタイトルをお楽しみいただけるチャンスとなっておりますので、この機会にぜひご体験ください。



■開催概要

開催店舗:ステラワース店舗内スペース

(東京都豊島区東池袋1-23-9 THE KINDAI 10 IKEBUKURO 3F)



開催日時:2023年 3月18日(土) 12:30~18:30

※整理券の配布は11:00より開始予定

※体験時刻はご指定できかねます。



■体験タイトル

1.2023年4月13日発売予定

「戦場の円舞曲 for Nintendo Switch」

2.2023年4月27日発売予定

「テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団」



上記よりお好きなタイトルをひとつお選びいただけます。



皆様のご参加をお待ちしております!



■ご参加方法

参加ご希望の方に整理券を配布し、番号毎に順次ご案内させて頂きます。

※お客様が集合時間にお戻りにならない場合は次の番号の方をご案内させて頂きます。

※整理券の番号は、整理券配布の列にお並び頂いた順番にプレイできるようお渡しいたします。体験時刻のご指定はできかねます。

※多くのお客様にご参加いただくため、体験会参加はタイトル問わずおひとり様1回まででお願いいたします。



その他注意事項などの詳細については告知ページをご確認ください。

https://www.otomate.jp/home/news/news.php?num=20230307





関連情報



オトメイト公式サイト: https://www.otomate.jp/

オトメイト公式Twitter: https://twitter.com/OtomateWeb

戦場の円舞曲 for Nintendo Switch 公式サイト: https://www.otomate.jp/waltz/

戦場の円舞曲 for Nintendo Switch 公式Twitter: https://twitter.com/waltz_otomate

テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 公式サイト: https://www.otomate.jp/tsuitsui/

テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 公式サイト: https://twitter.com/tsuitsuiotomate



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-10:46)