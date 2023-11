[株式会社タイトー]

Tradz、IIDX SEASON 3 応援ありがとうございました!







QF第2試合 APINA VRAMeS vs TAITO STATION Tradz。

TAITO STATION TradzはSOUND VOLTEXぶりの優勝を目指していましたが

2期ぶりの優勝となったAPINA VRAMeSに惜しくも敗れ、IIDX SEASON 3を終えました。

皆様の熱い応援本当にありがとうございました!



次は、SOUND VOLTEX!

引き続き大好評をいただいているEXBAR TOKYO plusやMEGARAGEでのパブリックビューイングも開催いたしますので、応援よろしくお願いいたします。

<パブリックビューイング情報>

「EXBAR TOKYO plus(エクスバー トウキョウ プラス)」

東京都新宿区新宿3-35-8 ワールドビルB1F

BPLパブリックビューイング:BPL期間中の試合配信のある水曜日、21時~

HP:https://exbar.jp/

食べログHP(WEB予約可):https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13259314/

※21時以前に貸し切りイベント等を行っている場合もございますので、入店可能時間は店舗へお問い合わせください。

※パブリックビューイング実施時は予約不可となります。予めご了承ください。

「MEGARAGE(メガレイジ)」

神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8 OKKA634ビル 3階

BPLパブリックビューイング:BPL期間中の試合配信のある水曜日、21時~

HP:https://www.taito.co.jp/megarage



『TAITO STATION presents Tradz MANIA in アミューズメントエキスポ』11/25開催決定!







「BEMANI PRO LEAGUE」で活躍するTAITO STATION Tradzの選手たちとの

ファンイベント『Tradz MANIA』を、東京ビッグサイトで開催されるアミューズメント エキスポのタイトーブースメインステージにて開催いたします。

Tradzメンバーが一同に会し、サポーターの皆様に日頃のサポートへの恩返しをするイベントです。

BPLS3のレビューやサポーターの皆様の質問に直接お答えするトークイベント、Tradzメンバーとのサイン&撮影会を行います。

さらに、翌日(11月26日)開催予定の『CONNECT2 TOKYO REVENGE』から、

ゲスト解説者として出演されるDOLCE.氏と韓国からお越しいただいたゲストを交えたトークイベントも行います。この機会をお見逃しなく!



詳細はイベントページをご覧ください。

イベントページ:https://www.taito.co.jp/event/001412



BEMANIシリーズ日韓交流イベント『CONNECT2』応援プロジェクト開始!







世界中で長年愛され続ける音楽ゲームシリーズBEMANI。

そのトップ達が集う日韓交流イベント『CONNECT』は闘いの舞台を日本に移し、

『TOKYO REVENGE』と題して再び開かれようとしています。

今後も、この日韓交流の絆となる舞台を残していくため、クラウドファンディングの実施を決定いたしました。



クラウドファンディングは11月11日(土)11時開始となります。

詳細はページをご覧ください。

https://camp-fire.jp/projects/view/715135?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show



日本eスポーツアワードにTradz、KKM*選手がノミネート!





Jesu主催「JAPAN eSPORTS AWARDS 」において、中間発表が11月6日(月)に行われました。

Tradzの活躍により、以下の通り各部門へのノミネートがなされました。



「最優秀eスポーツチーム賞」

・TAITO STATION Tradz





「最優秀ノンセクションゲームプレイヤー賞」

・KKM* / TAITO STATION Tradz





投票は12月31日(日)まで実施中です。

まだお済みでない方は公式LINEよりご投票をお願いいたします。

公式LINE:https://lin.ee/womHNN9



