~11月20日(日)吉永裕ノ介の初画集『THE ART OF BREAK BLADE』が配信開始~



株式会社BookLive(本社:東京都港区・代表取締役社長:淡野 正、以下「当社」)は、グループ会社であるフレックスコミックス株式会社が運営するWebコミックサイト「COMICメテオ」の人気マンガ『ブレイクブレイド』(著者:吉永裕ノ介)が、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが提供するスマートフォン向けゲームアプリ『スーパーロボット大戦DD』へ期間限定参戦することを記念して、当社が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」をはじめとする各電子書店にて、『ブレイクブレイド』1~3巻の無料配信キャンペーンを、11月20日(日)から期間限定で開催します。

また、『ブレイクブレイド』の著者、吉永裕ノ介の初画集を11 月20日から電子書籍で配信開始しました。











■キャンペーン概要

【実施内容】電子書籍版『ブレイクブレイド』 1~3巻無料

【実施期間】2022年11月20日(日)~ 2022年11月26日(土)

【実施書店】総合電子書籍ストア「ブックライブ」、BookLive!コミック ほか

【ブックライブ キャンペーンページ】https://booklive.jp/feature/index/id/cp2022101210



【吉永裕ノ介 初画集『THE ART OF BREAK BLADE』】

2022年11月20日(日)に、吉永裕ノ介による初画集『THE ART OF BREAK BLADE』が電子書籍で配信となりました。この画集のためだけに描かれた『ブレイクブレイド』の描き下ろしイラストをはじめ、加筆されたイラスト、コミックスに収録されなかったイラストなどを収録しています。一部のイラストには作者のコメント付き。繊細かつ大胆、メカニカルなロボ描写やキャラクターの魅力が満載の一冊です。



【ブックライブ 作品詳細ページ】

https://booklive.jp/product/index/title_id/20050464/vol_no/001



■『ブレイクブレイド』×『スーパーロボット大戦DD』コラボ概要

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、App Store・Google Playで配信中のアプリケーション『スーパーロボット大戦DD』にて、期間限定参戦イベント「クロス・ブレイド(巨兵邂逅)」を実装しました。

期間中は、イベントワールドに「クロス・ブレイド(巨兵邂逅)」が登場します。



【開催期間】開催中~2022年12月15日 13:59まで(予定)





また、期間限定参戦イベント「クロス・ブレイド(巨兵邂逅)」の追加を記念し、Dクリスタルや精神コマンドの本が貰える期間限定ログインボーナスを開催します。 詳細はアプリ内でご確認ください。



【『ブレイクブレイド』のスーパーロボット大戦DD期間限定参戦を記念した2つのキャンペーンを開催中】

1.紙書籍版『ブレイクブレイド』原作単行本1巻~20巻セット プレゼントキャンペーンスパロボDDの公式Twitterをフォロー&PVの投稿をRTすることで応募できます。

抽選で3名様に紙書籍版『ブレイクブレイド」の原作単行本1巻~20巻(全巻)セットをプレゼントします。

【実施期間】2022年11月18日(金)~2022年11月25日(金)23:59



2.『ブレイクブレイド』原作者 吉永裕ノ介先生サイン色紙 プレゼントキャンペーン

スパロボDDの公式Twitterをフォロー& #スパロボDDブレイクブレイド参戦 のハッシュタグをつけて投稿し応募できます。抽選で3名様に、「ブレイクブレイド」原作者である吉永裕ノ介先生の直筆サイン入り色紙をプレゼントします。

【実施期間】2022年11月21日(月)~2022年11月28日(月)23:59



※詳細は『スーパーロボット大戦DD』公式Twitter(@srw_dd_pr)にてご確認下さい。



■マンガ『ブレイクブレイド』について

『ブレイクブレイド』は、2006年から連載が開始した吉永裕ノ介によるロボット戦記。人々が生まれつき持つ“魔力”を生活の動力源とする世界で、国家間の戦争と「魔動巨兵=ゴゥレム」を駆使するバトルを描いたアクションマンガです。2010年・2011年に劇場版アニメ化、2014年にテレビアニメ化されました。2022年10月12日(水)に単行本19巻、および完結巻となる20巻が発売され、16年の連載に幕を下ろしました。



■スマートフォン向けゲームアプリ『スーパーロボット大戦DD』について

「スーパーロボット大戦」は、様々なアニメーションに登場したロボット達が作品の垣根を越えて一堂に会し、共通の敵と戦うシミュレーションRPGです。

これまでに90作品以上のタイトルをリリースし、2021年にはシリーズ30周年を迎えました。

そして、スマホアプリ最新作『スーパーロボット大戦DD』は、家庭用タイトルの「スーパーロボット大戦」シリーズでおなじみのシミュレーションRPGです。

迫力あるロボットの戦闘アニメーションや多数の参戦作品が織り成すクロスオーバーストーリーを手軽に、気軽に遊べるよう最適化した新たな形の「スーパーロボット大戦」となっています。



【ダウンロードURL】

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1443710980

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.srwdd_jp



【『スーパーロボット大戦DD』公式Twitter】

https://twitter.com/srw_dd_pr



