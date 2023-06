[株式会社 グローバルエージェンツ]

株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、ライフスタイルホテル「THE LIVELY 東京麻布十番(ザ・ライブリー東京麻布十番)」は、2023年6月4日(日)宿泊分よりサマーアフタヌーンティー付きプランを販売いたします。







THE LIVELY 東京麻布十番は、地域との連携の一貫として、これまでも季節やイベントに合わせて麻布十番の人気フランス菓子店「Le Pommier(ルポミエ)」とコラボレーションしたアフタヌーンティープランを販売し、ご好評をいただいております。



今年の夏は、夏のフルーツの王様マンゴーとココナッツのムースがぎっしりと詰まった、目を引くオレンジカラーの「エキゾチックケーキ」が主役の、夏らしく南国気分を味わえるアフタヌーンティーが登場。他にも濃厚なバターと夏を感じる爽やかなレモンの風味が相性抜群のサブレ、ピスタチオの味がぎゅっと詰まったマカロン、フランボワーズの風味が広がるしっとり上品なマドレーヌ、提供期間によって変わるショートケーキ(苺またはピーチ)の全5種類のスイーツをご用意しました。本格的なフランス菓子をホテルセレクトの紅茶と一緒にお楽しみください。



また、オプションでご用意する白桃や洋梨の香りが効いた、レモンやライムの風味を感じるフレッシュなワインは、よりフルーティーで大人な味わいをご堪能いただける組み合わせとなっております。





さらには、本プランは特典として、通常より1時間早い14時からチェックイン可能。お部屋でゆっくり時間を気にせずティータイムを楽しむことができ、暑い夏のおこもりステイ、また梅雨時期のホテルステイにもぴったり。



女子会や、夏休みのご家族での集いなど、様々なシーンでTHE LIVELY 東京麻布十番の夏のアフタヌーンティーをお楽しみください。





プラン概要





【期間】2023年6月4日(日)~2023年8月31日(木)

【プラン名】<期間限定/14時チェックイン確約>夏を感じるトロピカルアフタヌーンティープラン(朝食付き)

【内容】エキゾチックケーキ、レモンサブレ、フランボワーズのマドレーヌ、ピスタチオマカロン、苺のショートケーキ (6/1-6/15)またはピーチショートケーキ(6/16-8/31)ホテルスタッフおすすめのティーバッグ3種(Ronnefeld社のイングリッシュブレックファースト、フルーティーカモミール、ジャスミンゴールド) ※オプションで白ワイン 3,000円(税込)も追加可能

【料金】2名1室34,200円~(税込)

【宿泊予約URL】https://bit.ly/3MLY6jN ※6月4日以降にご希望の宿泊日を設定してご確認ください。





「Le Pommier」フレデリック・マドレーヌ氏について







フランス、ノルマンディー出身。

2005年10月に東北沢に最初のブティックLe Pommier (ルポミエ) をオープンし、2号店を2009年9月に麻布十番に、そして3号店は2014年12月に表参道にカフェルポミエとしてオープン。

ブティックの床に敷き詰められた 200年以上の歴史を持つテラコッタ(素焼きの焼き物)は遥々ノルマンディーから運び入れ、壁と柱にはノルマンディー地方の伝統的な家のデザインであるコロンバージュ(木骨構造の建築)を施すといったように内装にもこだわり、伝統を重んじながらクラシックなお菓子を作り続けている。





非日常を楽しむアフタヌーンティー女子会





THE LIVELY 東京麻布十番のアフタヌーンティープランは女子会利用に人気です。

エレガントさとカジュアルさを両立させたデザインの3名まで宿泊可能な25平米のキングルームには、当ホテルで最もベッド幅の広い240cmのキングベッドを備わっており、ゆったりとお寛ぎいただけます。有名店のスイーツを時間を気にせず満喫でき、ちょっぴり優雅な気分に浸れること間違いなし。レストランやカフェとは一味違った、ホテルステイならではの非日常的な時間をご堪能ください。







THE LIVELY について







LIVELY HOTELSにおけるフラグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中。

ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人が集まり、情報が集まり、機会が集まる場」と再定義し、THE LIVELY をより自由で新たな発見に溢れるホテルにしていくことを目指します。







THE LIVELY 東京麻布十番 施設概要





施設名 THE LIVELY 東京麻布十番(ザ・ライブリー東京麻布十番)

所在地 〒106-0045 東京都港区麻布十番 1-5-23

アクセス 東京メトロ 南北線・都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅より徒歩 3 分

東京メトロ 日比谷線・都営地下鉄大江戸線「六本木」駅より徒歩 10 分

Web : https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyazabu/

Instagram : https://www.instagram.com/the_lively_tokyo_azabujuban/





新型コロナウイルスに関する感染対策について





詳細はこちら:https://www.livelyhotels.com/ja/about/hygiene/

■株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13







グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業





LIVE:ソーシャルアパートメント51棟約3,000室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供









