この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、6月3日(土)にuka pedicure study in case of passion、uka pedicure study in case of coolを発売いたします。



素肌に纏うランジェリーのように、素足にもネイルを。

上質なランジェリーは、身につけるとラグジュアリーな気分に。

細部までこだわる大人の遊び。

ブロンズメタリックとラズベリーレッドは uka pedicure study in case of passion。

シルバーメタリックとクリアブルーグレーは uka pedicure study in case of cool。

ラズベリーシロップのようなヌーディーなカラーときらめくブロンズメタリックは艶っぽく情熱的なシーンに合わせて。

透明感のあるブルーグレーと微細なシルバーメタリックは理性的でクールな立ち振る舞いに合わせて。

重ね方でモードにもカジュアルにも印象が変わります。



uka が提案するペディキュアのカラーは沢山のお客さまから学び、ペディキュアのために選び抜いた全 4 色のヴィーガン処方。



2023年のペディキュアは in case of passion と in case of cool というテイストに分けて 2 本をセットにした 2 種類です。

カッティング、デザインで楽しむランジェリーのように、色を選び、色を重ねて、ペディキュアを楽しむ、軽やかでヌーディーなランジェリーネイル。



もちろんマニキュアでもお楽しみいただけます。





商品名:uka pedicure study in case of passion

・17/pedi(ペディブンノジュウナナ) ブロンズメタリック

・18/pedi(ペディブンノジュウハチ) ラズベリーレッド

価格:2本セット 5,280 円(税込)

発売日:2023年6月3日(土) 数量限定



商品名:uka pedicure study in case of cool

19/pedi (ペディブンノジュウキュウ) シルバーメタリック

20/pedi (ペディブンノニジュウ) クリアブルーグレー

価格:2本セット 5,280 円(税込)

発売日:2023年6月3日(土) 数量限定





uka pedicure studyの特設ページはこちらから。

https://uka.co.jp/pedicurestudy2023/

※5月下旬に公開予定です



