HYBEとGeffen Recordsの共同グローバルガールグループプロジェクト「The Debut: Dream Academy」の最初のミッションにおける評価結果が9月16日0時にABEMAにて公開され、日本からの練習生ヒナリとスロバキアからの練習生アデラの2名の最初の脱落が決定しました。また、翌17日0時にはヒナリとアデラがオーディションを振り返るスペシャルエピローグが同じくABEMAで公開されました。

今回公開された結果発表映像では、ミッション1に挑んだ4チームと練習生個人に対する審査委員からのコメントやファン投票の最終結果、そしてミッション2への進出者と脱落者発表が行われました。



ファン投票の最終結果では、ナヨン(韓国)が1位を獲得。WeverseとYouTubeでのファン投票を合算した結果として、ナヨンは10万9289票を獲得し、9万2617票を獲得した2位のソフィア(フィリピン)をリードしました。続いてサマラ(ブラジル、9万2544票)、マノン(スイス、7万9083票)、ララ(米国、7万5213票)、ユンチェ(韓国、7万2577票)がトップ6入りを果たしました。この上位6人は「脱落免除権」によってミッション2へ進出することが自動的に決定します。9月12日に公開された中間集計で5、6位だったユンチェとララが最終結果で入れ替わりましたが、トップ6のメンバーは中間集計からそのまま維持される形となりました。



ファン投票上位6人を除いて残った14人のうち、審査委員の評価によって次のミッションに進出する12人と脱落者2人が決定されました。結果発表にあたっては、審査委員であるHxG代表のミトラ・ダラブ、同エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥク、インタースコープA&R兼マーケティング副代表のチャーリー・クリスティによる、鋭くも温かい評価コメントが伝えられました。



ミッション1では2つのボーカルチームがParamoreの「Still Into You」、Robynの「Dancing on My Own」とBillie Eilishの「Happier Than Ever」のマッシュアップソングを、2つのダンスチームがBLACKPINKの「Pink Venom」、NewJeansの「OMG」を披露した中で、今回偶然「Pink Venom」を披露したダンスチームAから2人が脱落することとなりました。

ヒナリは「まだ未熟で磨くべき部分があり、もっと時間が必要」という評価を、アデラは「自分の長所をうまく活かしきれていなかった」という評価を受けました。一方で、審査委員は「すべてのグループ、20人全員が素晴らしかった」とし、最後のミッション1通過者と脱落者が発表される直前のナレーションにおいても「忘れないでください、あなたたちはDream Academyに志願した数十万人のうちの20人です」という言葉が贈られました。



ミッション1を通過した18人の練習生たちは、すでにK-POPの本場である韓国に入国し、2つ目のミッションの準備を始めています。

ミッション2はチームワークに主眼を置いており、先立って公開されたミッション公開映像でも、HYBE議長のバン・シヒョクが「チームのメンバーはとても重要なビジネスパートナーなので、共同作業において仕事をするマナーを知る必要があり、適切な距離を知る必要がある」とその趣旨を明らかにし、Geffen Records会長のジョン・ジャニックも「最高のダンス講師と共に仕事をしたりボーカルレッスンを受けてお互いに力になれる能力を持つことは素晴らしいこと」とコメントしています。

練習生たちは韓国滞在中、HYBE LABELSの先輩アーティストに会ったり、韓国文化を体験したりするなど様々なスケジュールを控えており、これまでミッションを通じて見せたプロフェッショナルな姿はもちろん、日常の自然な姿を通じて新しい魅力をファンに届けていきます。



「The Debut: Dream Academy」の2つ目のミッション「MISSION 2 :TEAM MISSION」の課題は、9月23日0時に日本ではABEMA、グローバルではHYBE LABELSのYouTubeチャンネルにて公開されます。





【HYBE x Geffen Recordsについて】

2021年2月、HYBE(旧Big Hit Entertainment)とユニバーサル・ミュージック・グループのGeffen Recordsは、戦略的ジョイントベンチャーパートナーシップを正式に発表しました。これは、高い評価を受ける米国のレコードレーベルと、K-POP・エンターテインメントのライフスタイル・プラットフォームをリードする企業との前例のないコラボレーションであり、世界的に有名なK-POPの人材育成・開発システムをモデルとした、米国を拠点とする世界初のグローバルガールグループを誕生させるために結ばれたものです。米国のレコードレーベルとK-POPエンターテインメント企業が、アーティストの発掘・育成と音楽制作の専門知識を結集させ、ゼロからグループを結成・育成・公開するのは初めてのこととなります。2021年11月に発表された「HYBE x Geffen グローバルガールグループオーディション」は、この歴史的なジョイントベンチャーの幕開けとなりました。グループの発掘、トレーニング、育成、ファン・コンテンツ制作プロセス、世界中のファンとのエンゲージメントをリードするHYBEのグローバルな専門知識と、音楽制作、マーケティング、グローバル・ディストリビューション業務を管理するGeffen Recordsの幅広い業界ネットワークやパートナーたちを組み合わせることで、このジョイントベンチャーでは、国、文化、芸術の境界を超えた新しいガールグループのデビューを目指しています。







