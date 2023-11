[オンセミ]







オンセミ(本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq:ON)は、同社の慈善活動プログラム「ギビング・ナウ」の一部を活用し、STEAM(注)教育助成金を通じて、十分な教育を受けていない地域の学生が夢を実現できるよう支援しており、オン・セミコンダクター財団は2023年度に41件、総額136万ドルの助成金を授与したと発表しました。以下の7つの戦略的助成先は、中学校の時期に半導体の認知度を高めることに重点を置いています。中学校や高校への移行期には、STEAM能力に対する信念や関心が著しく低下することがよく見られるため、この時期は非常に重要だと認識されています。(1)





1. IEEE(米国電気電子学会)財団:10~14歳の生徒の教師が半導体技術やキャリアに熱中できるよう、高品質で適切、かつ魅力的な専門能力開発およびカリキュラムリソースの相互接続スイートの開発、評価、展開を支援する2年間の助成金。

2. FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ロボット工学:1年間の助成金で、FIRSTの公平性、多様性、インクルージョンの取り組みに資金を提供する。

3. サイエンス・バディズ:半導体の役割を理解するための「半導体の探究」をテーマとした、新しい体験型カリキュラムを支援する1年間の助成金。

4. アリゾナ州テクノロジー・カウンシル・ファンデーション、DBA SciTech Institute: STEMユース全国会議を支援する1年間の助成金。

5. プロジェクト・リード・ザ・ウェイ(PLTW):中学校がPLTWゲートウェイのカリキュラムを実施または拡大するための2年間の助成金。

6. ガールスタート:1年間の助成金により、ガールスタート(テキサスを拠点とする女性主導の全国組織で、4年生から8年生の女児に学校外のSTEMプログラムを無料で提供)が2024年春に向けて提供する放課後クラブの数を増やし、地域社会のSTEMプログラムを通じてより多くの家族に働きかけ、サマーキャンプを通じて900人の女児に奉仕できるようにする。

7. ガールズ・スカウト・アリゾナ・カクタス・パイン・カウンシル(GSACPC):体験学習のための新しい移動式建物スペースを支援するための1年間の助成金。車両に太陽光発電を追加することで、持続可能性が高まるだけでなく、太陽光発電の仕組みを間近で見ることができる。





すべての学校レベルを通じてSTEAM教育に投資

オンセミは、オンセミの社員が働き、生活する世界中の地域社会で、STEAMプログラムに投資しています。プログラムは、小学校から始まり、中学校、中等教育、専門学校、高等教育レベルまで、あらゆる教育段階で利用できます。オンセミは次のような事例に取り組んできます。





● ラーニング・ワークス・プログラムを通じて、オンセミは小学生を支援し、個人指導、メンタリング、代替教育の機会を提供することで、従来のシステムではニーズを満たせない学習者の成功を確実なものにしています。

● ニューヨーク州ダッチェス教育委員会(BOCES)と協力し、オンセミ社員は科学フェアでのボランティア活動や、キャリアデーの機会を支援することで、生徒が社会生活に備えたり、2年制または4年制の学位取得を目指したりできるよう支援しています。

● ダッチェス・コミュニティ・カレッジ(DCC)が、雇用主のスキルニーズに対応し、求職者を準備する資格プログラムを作成するために、ニューヨーク州立大学(SUNY)の「Future of Work Center」を開発するのを支援するため、オンセミは研究室の設備選定、ゲスト講義、見学を支援しました。

● オンセミとペンシルバニア州立大学の研究協力により、今後10年間にわたり年間80万ドルの投資が行われ、シリコンカーバイド結晶成長における一流の学者や博士号取得候補者の最先端研究が支援されます。





差し迫った半導体の労働力不足に真に対処するために、政府および教育機関と協力し、技術産業全体にわたる官民の協力的な取り組みが必要です。革新的で、包括的で、持続可能で、世界最大の課題を解決するための未来を形作る上で、これは非常に重要な要素です。





2030年以降、半導体の需要は大幅に増加すると予測されており、チップメーカーは世界的に技術革新と生産を強化しています。一方、2022年の米国CHIPSおよび科学法は、米国内での半導体ブームの舞台を整えました。それは、この成長を支える何千人もの熟練したエンジニアと技術者の必要性という重大な課題をもたらしています。米国では、2030年までに半導体産業で6万7000人の労働者が不足すると予測されており、現在および次の世代に、プロとして成功するために必要な学際的なツール、企業が競争力を維持するために頼りにするツール、そして世界が最も困難な問題を解決するために必要とするツールを提供することが不可欠となっています。





注: STEAMは「Science」(科学)、「Technology」(技術)、「Engineering」(工学)、「Art」(芸術)、

「Mathematics」(数学)の頭文字を取ったもので、科学・技術・工学・数学を重視した教育を意味する。





(1) Barth, J. and Masters, S.; Effects of Classroom Quality, Gender Stereotypes, and Efficacy on Math and Science Interest over School Transitions (April 2020)







オンセミ(onsemi)について

オンセミ(Nasdaq: ON)は、より良い未来を築くために、破壊的なイノベーションを推進しています。当社は、自動車と産業用エンドマーケットに注力し、自動車の電動化と安全性、持続可能なエネルギーグリッド、産業オートメーション、5G およびクラウドインフラなどのメガトレンドにおける変化を加速させています。オンセミは、高度に差別化された革新的な製品ポートフォリオにより、世界の最も複雑な課題を解決するインテリジェントなパワーおよびセンシングのテクノロジーを創出し、より安全でクリーンでスマートな世界を実現する方法をリードしています。オンセミは Fortune 500(R) 企業として認められ、またNasdaq-100 Index(R)とS&P 500(R)インデックスに含まれています。オンセミの詳細については、www.onsemi.jpをご覧ください。





オンセミおよびオンセミのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLC.の登録商標です。 本ドキュメントに掲載されているその他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の登録商標または商標です。



