2023年11月25日(土)より全国にて放送開始





UHA味覚糖株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:山田泰正)は、のどにおいしい本格のど飴󠄀「味覚糖のど飴󠄀」のTVCMを11月25日(土)より全国でオンエアいたします。前回に引き続き、CMキャラクターは石川さゆりさん、作曲はホフディランの小宮山雄飛さんが担当。石川さゆりさんが音楽に合わせ約66mの”3D巨大さゆり”となり、街頭ビジョンから飛び出すユニークなCMが完成しました!合わせてSNSキャンペーンを実施するほか、新宿駅東口のクロス新宿ビジョンにて、3D街頭ビジョンも実施いたします。

【ブランドサイト】 https://mikakuto-nodoame.jp/



■ 石川さゆりさんがなんと66mの”3D巨大さゆり”に!?

味覚糖のど飴󠄀は、パウダーコート製法によりハーブのチカラがのどにまっすぐ届く本格のど飴󠄀。乾燥などが気になる季節に、みなさんののどを守っていきたいということで、石川さゆりさんが3D街頭ビジョンに現れるというCMを制作。街ゆく人たちに歌を届けながら、さゆりイチ推しの味覚糖のど飴󠄀をアピールするという内容になっています。身長がおよそ43倍の約66mに巨大化したさゆりさんにご注目ください!



■ 新宿でさゆりさんが本当に飛び出す、3D街頭ビジョンもリアルに実施!

オンエアに合わせて、新宿駅東口のクロス新宿ビジョンにて放映を実施。街の人たちに向かって巨大なさゆりさんがCMソングを歌います。CMの世界をぜひリアルでも体験してみてください!



CMストーリー

ある女性が街を歩きながら、のどに違和感を覚えていると…目の前に現れたのは、街頭ビジョンに映る”3D巨大さゆり”さん!女性に向かって、味覚糖のど飴󠄀の歌を歌い始めます。街中の人たちが、その歌に聞き惚れていると、なんと味覚糖のど飴󠄀を持った石川さんが3Dのモニターを飛び出し、リアルに出現!のどが気になる季節に、さゆりさんが直接イチ推しするストーリーとなっています。





プロダクションノート

緊張感のある中、撮影スタートと思いきや…現場に入られた石川さゆりさんは、いきなりカメラの前でポーズを決めてくれるなど、テンションあげあげ!現場の雰囲気は一気になごやかになりました。今回のCMでは街頭ビジョンから石川さんが飛び出すという設定なのですが、その大きさはなんと約66m!説明をうけながら少し困惑したご様子でしたが、カメラ前に入ると演技はノリノリ。ディレクターとも相談をしながら、さゆりさん考案の動きにもトライ。ナイスアイデアをいただき、実際に採用させていただきました!とにかく最後まで元気いっぱいのさゆりさん。スタッフ一同、逆にパワーをいただくという楽しい撮影現場でした。





撮影現場の様子はメイキングでご覧いただけます。

メイキング映像:https://www.youtube.com/watch?v=u3jYfXxdCcI



3D 街頭ビジョン概要

新宿駅東口で大きなさゆりさんが飛び出す!?

3D巨大さゆり



新宿駅東口にあるクロス新宿ビジョンにて、巨大な石川さゆりさんが3Dで登場!

のどの調子が気になる今の季節。街ゆく人たちにさゆりさんが歌いながら味覚糖のど飴󠄀を伝える内容となっています。CMの世界を、ぜひリアルでも味わってみてください!



■放映場所:クロス新宿ビジョン

■所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-23-18

■放映期間:2023年11月25日(土)~12月1日(金)

■放映時間:7時~25時 ※1時間に8回放映



X(旧 Twitter) キャンペーン概要

その場で当たる!?さゆりさんで運だめし!

味覚糖あめだくじ





「さ」「ゆ」「り」のいずれかを選んでポストをすると、味覚糖のど飴󠄀が線をたどる、あみだくじならぬ、”あめ”だくじがスタート!(その場で動画が送られてきて、結果がわかります)

“当たり”がでたら、味覚糖のど飴󠄀を含むUHA味覚糖お菓子セットをプレゼント。

最後の最後まで結果がわからないドキドキの展開になっていますので、お楽しみに!

キャンペーンは、2023年11月27日(月)午前10時より開始します。



■賞品

「味覚糖のど飴󠄀を含むUHA味覚糖お菓子セット(2,000円分)」50名様



■募集期間

2023年11月27日(月)~ 12月7日(木) 毎日10:00~23:59



■応募方法

X(旧Twitter)にてUHA味覚糖公式アカウント(@UMikakuto)をフォローし、「味覚糖あめだくじ」の投稿から「#さ/ゆ/り_で運試しをポスト」のいずれかを選び、ポスト。

※あめだくじはキャンペーン期間中1日1回参加できます



■当選発表

ポスト後すぐに、当たり/残念の結果が動画で返ってきます。当たった方には当選者入力フォームのURLを後日、DMにてお送りいたします。ご入力の上、賞品の発送をお待ちください。



キービジュアル



プロモーション概要

<TVCM>

タイトル:「3Dさゆり~さゆりイチ推し~」篇 https://youtu.be/CurfNTJc2N4

放送開始日:2023年11月25日(土)

放送地域:全国にてオンエア



<3D街頭ビジョン>

タイトル:3D巨大さゆり https://youtu.be/dbrSaIIkUtI

放映期間:2023年11月25日(土)~12月1日(金)

放映時間:7時~25時 ※1時間に8回放映

放映場所:クロス新宿ビジョン(〒160-0022 東京都新宿区新宿3-23-18)



出演者プロフィール



石川さゆり/Ishikawa Sayuri

熊本県出身、1月30日生まれ。

1973年3月25日、シングル『かくれんぼ』でデビュー。



『津軽海峡・冬景色』で第19回日本レコード大賞歌唱賞を、『波止場しぐれ』で第27回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を、以降も『天城越え』『風の盆恋歌』『夫婦善哉』と数々のヒット曲を送り出すなど、長年に渡り多くのファンを魅了してきた。



その他、文化庁芸術祭(第56回:優秀賞『石川さゆり音楽会』/第62回:大賞『石川さゆり音楽会~歌芝居 飢餓海峡~』)や、第68回芸術選奨・大衆芸能部門文部科学大臣賞(平成29年度)、紫綬褒章(令和元年)の受章を果たすなど、名実ともに日本の歌謡界を牽引している。



活動は多岐にわたり、2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」で主人公・明智光秀の母、牧役を好演するほか、2023年公開の映画「PERFECT DAYS」(監督:ヴィム・ヴェンダース)にも出演。

2023年は歌手51年目に突入。最新作はシングル「越後瞽女(えちごごぜ)」と配信限定シングル「ダメ男数え唄」。第74回紅白歌合戦に紅組最多となる46回目の出場を予定している。





作曲者プロフィール



小宮山雄飛/Komiyama Yuhi

1973年、東京・原宿生まれ。

1996年、ホフディランのVo&Keyとしてデビュー。



音楽活動以外にもラジオ・テレビ・雑誌など活躍の場を広げ、今最も多くレギュラー・連載を持っているミュージシャンであり、カルチャー・流行面で同世代へ大きな影響力を持つひとりである。

また、食通としても知られ、グルメ系のメディア出演や連載コラムを多数執筆し、“音楽界のグルメ番長”の異名を持つ。

オリジナルカレーレシピ本を3冊、酒場本を2冊上梓するほか、渋谷に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」をオープン。2015年より自身が生まれ育った渋谷区の観光大使に、2020年には「美味しい渋谷区プロジェクト」に参加。渋谷区のCEO(Chief Eat Officer)に就任。多彩な能力を発揮して、さまざまな活躍を見せるマルチクリエイター。



商品概要



味覚糖のど飴󠄀 EX

~のどにまっすぐ、粉のチカラ。~

天然のバリア成分「プロポリス」、女王蜂のパワーの源「ローヤルゼリー」、そして「発酵はちみつ」。

みつばち由来の3つの守るチカラと、ハーブのチカラがパウダーコート製法でそのまま届きます。

マイルドなハニーミルク味で、ハーブの辛味が苦手な方にもスッキリとした味わいでお楽しみいただけます。





邪払のど飴󠄀

~和歌山県北山村産「じゃばら」を使用!~

和歌山県北山村産じゃばら果汁使用。

「ナリルチン」を11mg配合したのど飴で、ムズムズが気になる季節にオススメです。

また1粒(4.5g)あたり糖質2.2gと糖質を50%オフにしており、 じゃばらの味わいを活かしたスッキリとした爽快感をお楽しみください。※糖質は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)記載のドロップに比べ50%減になります。



※「じゃばら」「邪払」については、北山村が保有する登録商標または商標です。



◆商品名:味覚糖のど飴󠄀 EX / 邪払のど飴󠄀

◆内容量:味覚糖のど飴󠄀 EX 90g / 邪払のど飴󠄀 72g

◆発売日:発売中

◆発売場所:全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア ※お取り扱いのない店舗もございます。ブランドサイト https://mikakuto-nodoame.jp/

◆価格:オープン価格





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/25-21:40)