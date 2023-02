[松竹ブロードキャスティング株式会社]

CS衛星劇場では、1980年代から2000年代にかけて制作されたOVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)作品を特集放送中!



CS放送局「衛星劇場」では、「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集(’85~’01)」と題して、1980年代から2000年代にかけて制作されたOVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)作品を特集放送中です。

OVAとは、1980年代から2000年代初頭にかけて、ビデオやLD(レーザーディスク)などを媒体に発売された商業アニメ作品のこと。そのチャレンジングかつ刺激的な作品群は、熱心なアニメファンの心を鷲づかみにしました。

美少女SFアニメ『ガルフォース』シリーズや、鶴田謙二による同名のSFマンガ短編集をもとにしたオムニバス作品『Spirit of Wonder』、新房昭之が監督を努めた『支配者の黄昏 TWILIGHT OF THE DARK MASTER』などがラインナップ。

さらに、今回の放送に寄せて、作品の声優を務めた日高のり子さん、松井菜桜子さん、椎名へきるさん、神谷明さん、プロデューサーの杉山潔さん、アニメ特撮研究家の氷川竜介さんからコメントも到着しました!ぜひご覧ください。





〈日高のり子さん (声優 『Spirit of Wonder/チャイナさん短編集』出演)〉

久しぶりに観たチャイナさん。

『縮小』では「どこまで小さくなっちゃうの?」と心配し、

『惑星』では大怪獣相手に素手で闘う姿に「嘘でしょ!?」と大笑い。

個性的な面々との触れ合いも温かくて…改めて愛すべき作品だと思いました。



〈松井菜桜子さん (声優•アップアンドアップス代表取締役 『ガルフォース エターナル・ストーリー』出演)〉

『ガルフォース エターナル・ストーリー』は今では当たり前になった、声優ユニットが歌い踊り、サインイベント行うなどのプロモーションを展開した作品でした。

メンバーとは年齢が近いこともあって、悩みを相談しあい直ぐに仲良くなりました。

ガルフォースシリーズは、旅立った本多知恵子ちゃん、鶴ひろみちゃんに逢える宝物です。



〈椎名へきるさん (声優 『プラスチックリトル』出演)〉

今回このような企画をして頂き、ありがとうございます(ハート)

「プラスチックリトル」は今でも大好きな作品です。

迫力のあるアクションと、うるし原さんの描く魅力溢れる少女と個性的なキャラクター達が大活躍!

大変美しい作画で本来は劇場で見たいSFスペクタルロマン作品だと思います。

私は軍に追われる謎の少女イリーズを演じさせて頂いたのですが、

お仕事を始めたばかりに頂いた大役でとても緊張していました。

難しい長台詞があり、何度もNGを出してしまって落ち込みながらも、素晴らしい先輩方の演技に震え、感動をいただいた素敵な現場でした。

時を超えてこの作品の面白さを多くの方に感じて頂けたら嬉しいです。

また当時話題となったティータとイリーズの入浴シーンもご期待くださいね!



〈神谷明さん (声優 『エルフ・17』『支配者の黄昏 TWILIGHT OF THE DARK MASTER』出演)〉

この様な特集を組んでいただき嬉しく思います。

なかなか見られない作品なので是非、ご覧ください!



〈杉山潔さん (『Spirit of Wonder』プロデューサー)〉

OVAは製作費やスケジュールなど、その特性として様々な挑戦ができるジャンルでした。本作は敬愛する漫画家・鶴田謙二さんの連作を原作とした作品たちで、センス・オブ・ワンダーに溢れた、OVAだからこそ作り得た大人向けのSFファンタジーなのです。



〈氷川竜介さん (アニメ特撮研究家(認定NPO法人アニメ特撮アーカイブ機構副理事))〉

かつてさまざまな制約から逃れ、若き作り手が自由な発想で野心と意欲に満ちたアニメを打ち出す挑戦の時代があった。整えることより情熱を優先していた往年のOVA群は、行き詰まった限界と閉塞を吹き飛ばし、観る者の心に火をつける情熱の爆薬なのだ!





作品ラインナップ









ガルフォース 3 スターダスト・ウォー

[放送日]3月2日(木)午前8:30~他



1988年

[監督]秋山勝仁

[原作・脚本]柿沼秀樹

[声の出演]鶴ひろみ、渡辺菜生子、荘真由実、水谷優子、本多知恵子、荒川美奈子



大きな反響を呼んだ美少女SFアニメシリーズの3作目にして「宇宙章」の掉尾を飾る完結編。恒星破壊砲の起動を阻止したルフィーたちの、その後の活躍を追いながら、彼女たちソルノイドの起源も明かされる。壮大なスケールで展開してきた世界観を締めくくるにふさわしい、感動のストーリーは涙なしでは観られない。



アーバンスクウェア ~琥珀の追撃~

[放送日]3月1日(水)午後0:30~他



1985年

[原案・監督]西森明良

[脚本]伊藤和典

[キャラクターデザイン]高田明美

[声の出演]井上和彦、山田栄子、田中信夫、飯塚昭三、井上真樹夫、千葉繁、鈴置洋孝



80年代に大流行した洋画アクションを強く意識したハードボイルド・アクション。神戸の街を舞台に、売れないシナリオライターの男(演じるは井上和彦!)が殺人事件の現場を目撃したことから物語の幕が開く。西森明良(現・西森章)が監督・原案を務め、脚本は伊藤和典、キャラクターデザインを高田明美が担当。



Spirit of Wonder

[放送日]3月4日(土)深夜0:45~他



2001年

[原作]鶴田謙二

少年科學倶楽部:【監督】安濃高志 【声の出演】柚木涼香/鈴村健一/広瀬正志

チャイナさん短編集: 【監督】藤森雅也 【声の出演】日高のり子/柴本浩行/羽佐間道夫



鶴田謙二による同名のSFマンガ短編集をもとにしたオムニバス作品。火星旅行を実現させようと悪戦苦闘するかつての科学少年たちの物語「少年科學倶楽部」の前後編に加え、チャーミングなヒロイン・チャイナさんの活躍が見ものの「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」と、SF心をくすぐる見事な仕上がり。



支配者の黄昏 TWILIGHT OF THE DARK MASTER

[放送日]3月6日(月)午前4:00~他



1998年

[監督]新房昭之

[原作]奥瀬サキ

[脚本]ドゥエイン・デラミコ、浦畑達彦

[声の出演]関俊彦、篠原恵美、神谷明、高乃麗、石丸博也、塩沢兼人、加藤精三、高畑淳子



低俗霊狩り』などで知られる奥瀬サキの同名漫画をもとにしたバイオレンスアクション。近未来のネオ新宿を舞台に、人類の天敵である“鬼”とそんな鬼から人々を守る私立探偵・紫擾津那美の戦いがドラマティックに描き出される。監督は、のちに大ヒット作『魔法少女まどか☆マギカ』を手掛ける新房昭之。



サイコダイバー 魔性菩薩

[放送日]3月10日(金)午前4:00~他



1997年

[監督]神戸守

[原作]夢枕獏

[脚本]川村俊明、浦畑達彦

[声の出演]岩男潤子、中田譲治、藤田淑子



夢枕獏の人気伝奇SF小説「サイコダイバー」シリーズの一編『魔性菩薩』を映像化。他人の精神に潜り、記憶操作や精神治療を行うサイコダイバー、毒島。彼はアイドル歌手・叶雪のマインドコントロールを解くよう、依頼を受けるが……。マッドハウスらしい、硬派かつ耽美な作画も見どころのひとつ





その他、注目のOVA作品を放送!







A KITE [R18]

※「スカパー!」ほか一部、「A KITE INTERNATIONAL VERSION」に差替え放送となります。



1998年

[原作・脚本・監督] 梅津泰臣

[声の出演]鳴瀬琴美、小山田慎吾、渋沢五郎、的場辰夫



エルフ・17



1987年

[監督]坂田純一

[原作]山本貴嗣

[脚本]富田祐弘

[声の出演]神谷明、本多知恵子、矢尾一樹、屋良有作、幹本雄之、二又一成、大滝進矢、塩屋浩三、立木文彦、小野健一







プラスチックリトル



1994年

[声の出演]渕崎ゆり子、椎名へきる、若本規夫、山口勝平、中尾隆聖、大塚周夫、横沢啓子、家中宏



ガルフォース エターナル・ストーリー



1986年

[監督]秋山勝仁

[原作]柿沼秀樹

[声の出演]川村万梨阿、松井菜桜子、原えりこ、鶴ひろみ、富沢美智恵、山本百合子、渡辺菜生子



ガルフォース 2 ディストラクション



1987年

[監督]秋山勝仁

[原作・脚本]柿沼秀樹

[声の出演]神田和佳、水谷優子、本多知恵子、鶴ひろみ、渡辺菜生子



★「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集(’85~’01)」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/vhs_anime



★「VHSを巻き戻せ!俺たちのOVA特集(’85~’01)」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=M-uskq1SvE8



★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto



★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター:

0570-001-444

※受付時間10:00~20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-18:46)