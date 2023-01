[フェンディ ジャパン]

FENDI Men’s Fall/Winter 2023-24 Celebrities Attendance







イタリア・ローマ(Rome)を代表するラグジュアリーブランド フェンディ(FENDI)は、2023年1月14(土)午後2時(イタリア現地時間)より、ミラノショールームにて2023-24年秋冬 メンズコレクションを発表いたしました。映画 テレビ、音楽業界における世界的なセレブリティがショーに集まり、シルヴィア・フェンディ(Silvia Venturini Fendi)による最新コレクションを祝福しました。



テレビ界からは、ネットフリックス(Netflix)史上の視聴率を誇る「ストレンジャー・シングス 未知の世界(Stranger Things)」に出演するケイレブ・マクラフリン(Caleb McLaughlin)や、「ウェンズデー(Wednesday)」に出演する ハンター・ドゥーハン(Hunter Doohan)をはじめ、Z世代の若き才能たちがリストに名を連ねました。



音楽界からは、日本から特別に参加した、三代目J SOUL BROTHERSのボーカル 今市隆二(Ryuji Imaichi)、イタリアのミュージシャン クリスティアーノ・ゴーダノ(Cristiano Godano)、ミケーレ・ブラヴィ(Michele Bravi)マレーシアのヒットメーカー ハイル・フセイニー(Hael Husaini) が駆け付けました。



さらに、映画界からは、イギリスの俳優で映画「ジ・アイデア・オブ・ユー(The Idea of You)」に出演するニコラス・ ガリツィン(Nicholas Galitzine)、高い評価を得たイタリアのアクション映画「ディアボリック(Diabolik - Ginko all'attacco!)に出演するジャコモ・ジャンニオッティ(Giacomo Gianniotti)、数々の賞にノミネートされた「エンパイア・オブ・ライト(Empire Of Light)」に出演するイギリスの俳優 マイケル・ウォード(Michael Ward)実写版「リトルマーメイド(The Little Mermaid)」に出演するジョナ・ハウアー=キング(Jonah Hauer-King)らが出席。



また、メゾンの長年の友人であり、最新作「ボーンズ アンド オール(Bones And All)」で授賞式シーズンを沸かせたイタリアの監督 ルカ・グァダニーノ(Luca Guadagnino)、二部作「三銃士/ミレディ(The Three Musketeers - Milady)」に出演するフランスの俳優 フランソワ・シヴィル(François Civil)、数々の受賞歴を誇るシンガポールの俳優 デスモンド・タン(Desmond Tan)が出席しました。



ソーシャルチャンネルを含むデジタルにおいては、台湾の俳優 グレッグ・ハン(Greg Hsu)、数々の賞を受賞している中国の俳優 チャン・ルオユン(Ruoyun Zhang)、モデルで俳優のシュー・カイ(Kai Xu)、イントゥーワン(INTO1)のメンバーでありC-ポップスターのジョウ・クーユー(Keyu Zhou)が登場しました。



