~全国のSA・PAにてチェックインして休憩すると『眠眠打破』・『眠眠炭酸』が当たる!~ 期間:2023年3月27日(月)~ 4月9日(日)



ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社(本社:東京都港区)の頑張る人を応援するドリンク『眠眠打破』と、株式会社ナビタイムジャパン(代表取締役社長:大西啓介、本社:東京都港区)のトラックドライバー専用カーナビアプリ『トラックカーナビ by NAVITIME』は、2023年3月27日(月)から4月9日(日)まで、トラックドライバーの安全運転を応援する「SA・PAチェックインキャンペーン~トラックドライバー休憩応援~」を実施いたします。





『トラックカーナビ by NAVITIME』の「チェックイン」機能を使って、長距離輸送ドライバーの休憩地点である高速道路のサービスエリア・パーキングエリアにてチェックインすることで応募可能なプレゼントキャンペーンです。

3回チェックインした方の中から、抽選で合計50名様に『眠眠打破』もしくは『眠眠炭酸』をプレゼントいたします。チェックインが1回でも、応募者全員の方に本キャンペーンオリジナルのスマートフォン壁紙をプレゼントいたします。



キャンペーンサイト:https://static.truckapp.navitime.jp/web/event/anniversary/7th



また、眠眠打破Twitter公式アカウント(@minminTV)をフォロー&リツイートで応募いただけるキャンペーンも同時開催。抽選で10名様に『眠眠打破10本』と『ナビタイムオリジナルグッズ』をプレゼントいたします。



『眠眠打破』と『トラックカーナビ by NAVITIME』がコラボレーションし、楽しみながら複数回の休憩を取っていただくことで、日本の物流を支えるトラックドライバーの安全運転に寄与できればと思っております。



キャンペーン概要



■キャンペーン期間:2023年3月27日(月)~ 2023年4月9日(日)

■応募期間 :2023年3月27日(月)~ 2023年4月16日(日)

■応募方法

日本全国のサービスエリア・パーキングエリアにて、スマートフォンの位置情報をオンにし、キャンペーン期間中に『トラックカーナビ by NAVITIME』アプリ内のキャンペーンページからチェックインすると参加できます。5分以上滞在したと判定されると、チェックイン回数に応じて『眠眠打破』もしくは『眠眠炭酸』を抽選でプレゼントいたします。無料会員の方も応募いただけます。

■結果発表:2023年4月末予定

(当選された方にのみ応募時にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡します。)

■賞品一覧

・1回チェックイン

本キャンペーンオリジナル スマートフォン壁紙:応募者全員

・3回チェックイン

『眠眠打破』 50本 :5名

『眠眠打破』 10本 :15名

『眠眠炭酸ピンクパッション』 30本:15名

『眠眠炭酸パープルミッション』30本:15名



『眠眠打破』は、1997年の誕生以来、ドライブやビジネス、各種試験・受験勉強をはじめ、eスポーツやスポーツ観戦など、さまざまなシーンでご飲用頂いてきました。ドライバーの安全運転のお供としてもご愛用頂いており、今回のキャンペーンで更なる安全運転の啓蒙に寄与したく考えております。



『トラックカーナビ by NAVITIME』は、大型車規制情報等を整備し、大型車が通れるルートを案内するトラック専用のカーナビアプリです。トラックが安心して通れるルートを案内するだけでなく、大型車が駐車可能な休憩施設を独自に収集・整備したり、ユーザー間で投稿・共有する機能などを備え、トラックドライバーの休憩を促進し、安全運転をサポートしています。



※チェックインは、同一地点に1日1回まで可能です。

※『眠眠打破』プレゼントへの応募は、お一人様1回までとなります。

※応募時に、どの賞品が当たるかはお選びいただけません。

※応募前に、有料会員の方が『トラックカーナビ by NAVITIME』の有料コースを解約した場合と、無料会員の方がアプリを削除した場合は、チェックイン履歴は削除されます。



■同時開催のTwitterキャンペーン「ドライバー休憩応援」概要



眠眠打破Twitter公式アカウント(@minminTV)をフォロー&リツイートで応募するキャンペーンです。

抽選で 10 名様に「眠眠打破10本」と「ナビタイムオリジナルグッズ」をプレゼントいたします。詳細は、眠眠打破Twitter公式アカウントで発表します。

・キャンペーン期間:2023年3月27日(月)~2023年4月2日(日)



☛眠眠打破公式アカウントについて

2011年6月より、『眠眠打破』の魅力をより多くの方に知っていただくべく公式アカウント「@minminTV」をスタート。毎日頑張る方へ応援のメッセージを届けています。



☛製品情報はこちら

https://minmin.tv/product/



「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。



読者お問い合わせ先・販売店など



常盤薬品工業 お客さま相談室 0120‐875‐710

コンビニエンスストア・量販店・高速サービスエリア・

パーキングエリア・ドラッグストア

*ブランドサイトからもお買い求めいただけます。

https://minmin.tv/



