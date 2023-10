[株式会社ドワンゴ 広報部]

株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、ボカロ楽曲などユーザーが制作したオリジナル楽曲を同社が登録料・年会費無料で代行して各種音楽サブスクやSNSに一括配信し、管理・収益化までワンストップでサポートする「楽曲収益化サービス」にて、2023年10月19日(木)より、VOCALOID(TM)など音声合成ソフトのキャラクターの名称・二次創作イラスト使用への対応を開始します。これにより、キャラクター名をユーザー制作楽曲の「アーティスト名」「楽曲名」に使用することができるほか、キャラクターの二次創作イラストを「ジャケット画像」に使用することが可能となります。





これまで、ユーザーが自身の楽曲にキャラクター名・二次創作イラストを使用する際は、各公式ガイドラインで許諾されている一部のキャラクターに限るか、ユーザーが利用する他の配信代行サービスへ追加料金を支払うなど対応が必要でした。このたび「楽曲収益化サービス」では、計33体のキャラクター名・二次創作イラストを使用可能にするとともに、ユーザーは追加の費用負担をすることなく、簡単に好きなキャラクター(使用可能なキャラクター一覧の中から選定)を使用できるようになります。

※ドワンゴから権利者に使用料をお支払いします

※音声合成ソフトの音源使用については引き続き、

ユーザー自身で本サービスの利用に必要な権利がライセンスされていることをご確認お願いします

※「YouTube コンテンツID」及び「著作権管理」では使用いただけません

※注意事項など詳細はこちら▶ https://blog.nicovideo.jp/niconews/202725.html



■ 使用可能キャラクター

今回のキャラクター対応により、結月ゆかり・知声・小春六花など計33体の音声合成ソフトのキャラクターが使用できます。また、今後も使用可能キャラクターを随時追加していきます。



音声合成ソフトキャラクター権利許諾元:

(C)AHS Co. Ltd. / (C)MTK / INTERNET Co., Ltd. / (C)INTERNET Co., Ltd. / (C)SSS / (C)Techno-Speech, Inc. /

(C)VOCALOMAKETS Powered by Bumpy Factory Corp. / (C)'76,'09,'23 SANRIOⒽ / (C)TOKYO6 ENTERTAINMENT

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



■ 「楽曲収益化サービス」公式サイトはこちら→ https://site.nicovideo.jp/music_rights



「音楽の秋!クリエイター応援プレゼントキャンペーン」開催中





2023年10月2日(月)~11月30日(木)のキャンペーン期間中に「楽曲収益化サービス」へ楽曲を申請し、12月29日(金)までに契約締結を完了した方全員に「クリエイターチケット(ニコニ広告チケット・動画) 1,000pt分」をプレゼントするほか、さらにその中から抽選で5名様に「ソニー SONYMDR-MV1」をプレゼントします。

◇全員プレゼント:クリエイターチケット(ニコニ広告チケット・動画) 1,000pt分

(クリエイターチケットとは:https://blog.nicovideo.jp/niconews/128137.html)

※有効期限:配布から1ヶ月/お一人様一枚まで

※自身の投稿動画のみ使用可能

※ニコニコアカウントIDをお持ちの方が対象

◇抽選プレゼント:ソニー SONYMDR-MV1(5名様)

◇応募受付期間 :2023年10月2日(月)~11月30日(木)

◇応募条件 :1, 応募受付期間中に「楽曲収益化サービス」へ楽曲を申請

2, 2023年12月29日(金)までにドワンゴとの契約締結を完了

■詳細はこちら→ https://blog.nicovideo.jp/niconews/203432.html



