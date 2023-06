[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、6月21日(水)よりハンズ博多店にて【シティーハンター in ハンズ博多店 都会のシンデレラ編 POP UP STORE】を開催致します。







獠と香が福岡に帰ってくる!

新作アニメ『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』や、Netflix映画『シティーハンター』などが話題となり、“シティーハンターイヤー”となりそうな2023年。POP UP STOREがハンズ博多店で開催!!

ファン人気が特に高い傑作エピソード『都会のシンデレラ』を大々的にもっこり取り上げたPOP UP STOREとして開催。

獠と香がお互いの気持ちを忍ばせながら、一夜限りの恋人としてデートの一部始終を描いたこのエピソードは、獠と香の男女としての関係性を繊細かつロマンチックに描いた傑作回として、ファンの間では長年読み継がれている。

今回は『都会のシンデレラ』編にまつわる展示や、作中のカットを使用した新作アイテムを大々的に展開!

「おれたちは今夜一晩限りの恋人同士…ただそれだけってわけだ」

その後の二人の顛末を知った上で改めて読み直すと、味わい深すぎる『都会のシンデレラ』編。新旧ファン問わず、ご来場いただきたい。



■新作グッズを含む商品ラインアップをチェックしよう!



リョウ



香

ワンポイントガラスコップリョウ、香/各1,650円(税込)

サイズ:約口径60×高さ110・最大径81mm

福岡から登場のガラスコップ。単品での購入ももちろんだが、2点揃えてペアグラスとして使用してみてはいかがだろう。



都会のシンデレラ Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

本編に漂う大人の魅力を凝縮したファン必携の一着。ビビッドな色使いが効いた背景の『CINDERELLA』ロゴにも注目してほしい。



ロゴ刺繍 ビッグシルエットTシャツ/4,950円(税込)

サイズ:S~XXL

シンプルなデザインにワンポイントのタイトルロゴが映えるファンならば普段使い必須の一着。



刺繍XYZ コットンキャップ/3,960円(税込)

サイズ:フリーサイズ

おなじみ仕事依頼の暗号が堂々たる存在感を放つキャップ。待ち合わせの目印代わりにもオススメだ。



CRASH トートバッグ/3,850円(税込)

サイズ:H400mm×W480mm

シックなブラックに本作のキーアイテム2つを配した街中でもひときわ目を引くアイテム。



ブラインド名言アクキー 都会のシンデレラver.(全10種)/550円(税込)

サイズ:H70mm×W30mm

数々の胸キュン台詞をアクリルキーホルダーに。コンプリートを狙うも、お気に入りにターゲットを絞るのもあなた次第。



特典





【シティーハンター in ハンズ博多店 都会のシンデレラ編 POP UP STORE】



