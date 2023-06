[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年6月15日、千葉県茂原市と連携し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。あわせて本日より、ふるさと納税戦略アドバイザー、ECマーケティングアドバイザー、情報発信アドバイザー、広聴アドバイザーの4職種で複業人材の募集を開始いたします。



この度の導入はAnother worksとしては84例目となり、千葉県内では君津市、鋸南町に次ぐ3例目です。今後も行政における複業人材登用を推進するリーディングカンパニーとして、更なる成長を目指して参ります。



特設サイト:https://forseries.aw-anotherworks.com/public-mobara-chiba







専門的なスキルをもつ複業人材を行政に登用することにより、地方創生を推進





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残さない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、有能な民間人材の知見を行政課題の解決に活かし、地方創生に貢献すべく、複業クラウド for Publicを活用し行政に複業人材を登用するサポートを行っています。



茂原市と取り組む実証実験の概要





茂原市とAnother worksの実証実験では、ふるさと納税戦略アドバイザー、ECマーケティングアドバイザー、情報発信アドバイザー、広聴アドバイザーの4職種で複業人材の募集を開始いたします。



業務開始後は、約6か月間オンラインで定期的な業務を遂行していただきます。たくさんのエントリーをお待ちしております。



募集職種





・ふるさと納税戦略アドバイザー

・ECマーケティングアドバイザー

・情報発信アドバイザー

・広聴アドバイザー

スケジュール





2023年6月15日 公募開始

2023年6月29日 公募終了

2023年7月中旬 選考・内定

2023年8月~ 就任式・業務開始

2024年1月末 業務終了

2024年2月 最終報告会



※実験成果によっては延長あり

※応募は複業クラウドにご登録後、エントリーをお願いいたします



茂原市長 田中 豊彦 氏からのメッセージ





茂原市は千葉県のほぼ中央にある、農業・商業・工業のバランスのとれたまちです。圏央道の開通により首都圏各地域からのアクセスが飛躍的に向上し、「日本さくら名所100選」にも選ばれた茂原公園には毎年多くの方が訪れます。また、近年では映画やドラマのロケ地としても有名になったことで、全国各地から聖地巡礼(ロケ地めぐり)に多くの方が訪れるようになりました。



本市では近年、地場産品やゴルフ場等体験型施設の魅力を市外に向けて発信するため、「ふるさと納税」の推進に力を入れており、広報活動についても、広報媒体の情報格差を最小限に抑え、より多くの皆さんが必要とする情報を迅速かつ的確に届けることに努めています。



今回Anotherworks様との協定により、民間の方の専門的な知見をお借りすることで、行政としては限界を感じている分野での課題解決や職員のスキルアップが、本市の魅力発信の強化につながると考えています。茂原市の魅力に触れ、私たちとともに「ふるさと茂原」を発信していただけると幸いです。



エントリー、お待ちしております。



千葉県茂原市 概要







茂原市は千葉県のほぼ中央にあり、太平洋に近く、温暖で自然いっぱいのまちです。豊富で良質な天然ガスに恵まれ、農業・商業・工業のバランスのとれたまちとして発展してきました。

首都圏各地からのアクセスも良く、「日本さくら名所100選」にも選ばれた茂原公園や、関東屈指の「茂原七夕まつり」には多くの方が訪れます。

また、2018年の「千葉もばらロケーションサービス」設立以降「ロケの聖地」として、作品や俳優のファンが聖地巡礼に訪れるなど、新しい魅力も誕生しています。



住所:〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地

自治体HP:https://www.city.mobara.chiba.jp/



「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public



株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/







