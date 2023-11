[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、11月4日の「いい推しの日」にあわせて、「推し活グッズ」に関するアンケートを実施いたしましたので、発表いたします。

本アンケートは、「タイトーステーション」や「タイクレ」など、クレーンゲームが楽しめる店舗・サービスの運営や、クレーンゲームの中のフィギュア・ぬいぐるみ、そして高価格帯の「スピリテイル」、「どきゅーと」、さらには「タイトーくじ」など様々な「推し活グッズ」を展開するタイトーが「推し」と関連グッズについて調査を行ったものです。





アンケート概要





調 査 名:「推し活グッズ」に関するアンケート

調査期間:2023年10月18日~10月24日

調査対象:10代~30代の男女

回答者数:500名(本調査回答数)※スクリーニング設問に関しては回答者数2000名

調査方法:外部調査会社のアンケートモニターを使用

※回答率(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しているため、合計数値は必ずしも100%とはならない場合があります。

※アンケートをご使用の際は出典元:株式会社タイトーの明記をお願いいたします。



アンケート結果サマリー







【Q.1】10代~30代の男女で「推し」が「いる」という割合は、45.2%。

世代別にみると10代(70.6%)、20代(51.5%)、30代(35.0%)と年代が若いほど「推し」がいる割合が高い結果となりました。



【Q.2】「推し」の数は「1人(体)」(26.4%)が最も多く、次いで「3~4人(体)」

5人(体)以上との回答は少数となり、グループなどの多数「推し」より少数の「推し」が多い結果となりました。



【Q.3】「推し活グッズ」の入手方法、「公式ショップ・物販」(47.3%)「小売店、EC・フ

リマサイト」(32.4%)に次いで「クレーンゲーム(ゲームセンター)」(24.9%)が3位に。

「クレーンゲーム」と「オンラインクレーン(18.2%)」を合計すると43.1%となり、「推し活

グッズ」の入手方法として、2番目に高い結果となりました。



【Q.5】「推し活グッズ」で好きなもの1位「ぬいぐるみ(小・中)」2位「アクリルスタンド」。

男女別では、1位はともに「ぬいぐるみ(小・中)」ですが、男性は2位「ぬいぐるみ(大・

特大)」(31.8%)、3位「フィギュア」(29.4%)に対し、女性は2位「アクリルスタンド」

(32.4%)、3位「Tシャツ・タオル・ファッション類」(24.9%)と違いが見られました。





アンケート結果







Q.1あなたは、特定のキャラクターや人物などで関連グッズを集めている「推し」はいますか?(単数)

10代~30代の男女に対し、関連グッズを集めている「推し」がいるか質問したところ「いる」という割合は、45.2%となり、「いない」(54.9%)という割合が若干高い結果となりました。

世代別にみると「推し」がいる割合は10代(70.6%)、20代(51.5%)、30代(35.0%)と年代が若いほど高く、10代では3人に2人程度、20代では約半数、30代では3人に1人程度という結果でした。





(以降、Q.1で「推し」がいると回答した500名に質問)

Q.2「推し」は何人(体)いますか?(単一)

「推し」がいると回答した方にその人数(体)を質問したところ「1人(体)」(26.4%)が最も多く、次いで「3~4人(体)」(25.0%)となりました。

5人(体)以上との回答は、合計28.0%と約3割以下となり、グループなどの多数「推し」より少数の「推し」が多い傾向となりました。





Q.3「推し」のグッズを入手するためによく利用するのはどれですか?(いくつでも)

「推し」のグッズを入手するためによく利用する方法として、最も多いのは「公式ショップ・物販」(47.3%)で次いで「小売店、EC・フリマサイトなど」(32.4%)、3位に「クレーンゲーム(ゲームセンター)」(24.9%)という結果となりました。

3位の「クレーンゲーム(ゲームセンター)」(24.9%)と、クレーンゲームのウェブ版である6位「オンラインクレーンゲーム(スマホ・PC)」(18.2%)を合計すると43.1%となり、1位「公式ショップ・物販(オンライン含む)」に次いで多い結果となりました。「推し活グッズ」の入手経路として、人気キャラクターやトレンドに合わせたグッズを取り揃えているクレーンゲームの人気の高さがうかがえる結果となりました。





Q.4「推し」のグッズを入手するためにゲームセンターにクレーンゲームをしに行ったことはありますか?(単数)

「推し」のグッズを入手するためにゲームセンターにクレーンゲームをしに行ったことがあるか質問したところ「ある」(46.4%)という割合は約半数という結果となりました。

男女別にみると男性の「ある」(57.7%)の割合が高く「ないが行ってみたい」(13.5%)と合計した71.2%が経験がある・興味があるという結果となりました。





Q.5「推し」のグッズの中で特に好きなものをお答えください。(5つまで)

「推し」のグッズの中で特に好きなものを質問したところ「ぬいぐるみ(小・中)」(46.6%)が最も多く、2位「アクリルスタンド」(29.0%)、3位「Tシャツ・タオル・ファッション類」(25.2%)という結果となりました。

男女別でみると1位はともに「ぬいぐるみ(小・中)」で同じでしたが、男性が2位「ぬいぐるみ(大・特大)」(31.8%)、3位「フィギュア」(29.4%)に対し、女性は2位「アクリルスタンド」(32.4%)、3位「Tシャツ・タオル・ファッション類」(24.9%)と違いが見られました。

「推し」のジャンル(アイドルやキャラクターなど)によって、グッズの種類が異なり男女別の結果の違いに影響していることが考えられます。







タイトーで「推し活グッズ」をGET!ラインナップいろいろ♪







【「タイトーステーション」】





全国に160店舗以上展開するゲームセンターで、従来の様々なゲーム機の置かれた店舗だけでなく、クレーンゲームやプリントシール機に特化した店舗など、お客様のニーズに合わせた幅広い店舗展開を行っています。



・「タイトーステーション」店舗検索:https://www.taito.co.jp/store

・「タイトーステーション」入荷プライズ情報:https://www.taito.co.jp/prize?p=0



【タイトーのオンラインクレーン「タイクレ」】





「タイトーオンラインクレーン(タイクレ)」は、登録者数350万人を突破した、いつでもどこからでもPCやスマートフォン、タブレットから本物のクレーンゲームを遠隔でプレイすることができるサービスです。景品はぬいぐるみやフィギュアなどアミューズメント施設を超える圧倒的な品揃えが特徴で、タイクレ限定景品も毎月多数登場しています。



・「タイクレ」WEBサイト:https://www.taito-olcg.com/web/top/



【遊べるガチャストア「ガチャステ」】





タイトーに併設されているカプセルトイの専門店“ガチャステ”。テーマは「ガチャの島」で、種類豊富な店内を探索してお気に入りのガチャを探す面白さを持ったお店を目指しています。



・ガチャステWEBサイト https://www.taito.co.jp/gachaste



【高品質フィギュアブランド「spiritale」】





イタリア語の「精霊(Spirito)」と、英語の「物語(Tale)」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラクターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。

・「spiritale」WEBサイト:https://spiritale.jp/shop/c/cspiri/



【超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」】





「どきゅーと」は、超ド級のサイズ感とキュートさをテーマにした超特大ぬいぐるみブランドです。約100cmサイズの圧倒的な存在感に加えて、可愛らしいデフォルメデザインを是非ご堪能ください。あなたの大好きなキャラクターがすぐそばにいるような感覚が味わえます。



・「どきゅーと」WEBサイト:https://spiritale.jp/shop/c/cdoqute/



【「タイトーくじ」】





タイトーがお届けする“はずれ”なしのくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて販売しています。

"思わず欲しくなる"「タイトーくじ」ならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。



・「タイトーくじ」WEBサイト:https://www.taito.co.jp/taitokuji



【「タイくじオンライン」】





「タイトーくじ」がいつでもオンラインで引けて、商品がご自宅まで届く、タイトーのオンラインサービスです。

登録者数350万人を突破したタイクレと連携しており、タイクレでユーザーIDご登録の方はタイくじオンラインへの新規登録不要でスムーズにご利用いただけます。また、タイクレで使用している通貨TC(タイトーコイン)の共用や、さらに配送システムも連携しているため、タイくじオンラインで引いた商品とタイクレで獲得した景品を同時に配送依頼すると実質配送料無料となる特典もあり、両サービスの連携でよりスムースに充実したオンライン体験を提供しています。

また「タイくじオンライン」だけでしか引くことができない魅力的な限定くじを発売しています。

※ 配送可能地域は日本国内のみとなります。



・「タイくじ」WEBサイト:https://www-onkuji.taito-olcg.com/



