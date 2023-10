[JFNC]

interfm朝の音楽バラエティ番組「MUSIClock with THE FIRST TIMES」



インターエフエム(東京:89.7MHz)の朝の音楽バラエティ番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』において、11月の毎週木曜日にKID PHENOMENON(読み:キッドフェノメノン)が生出演することになりました。







各週の出演予定メンバーは下記の通り。(予告なく変更になる場合があります)

☆11/2(木) 山本 光汰、 夫松 健介

☆11/9(木) 山本 光汰、 鈴木 瑠偉

☆11/16(木) 遠藤 翼空、 佐藤 峻乃介

☆11/23(木) 遠藤 翼空、 岡尾 琥珀

☆11/30(木) 遠藤 翼空、 川口 蒼真

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする7人組ダンス&ヴォーカルグループ。

「PHENOMENON」とは「現象」という意味で、グループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。

11月29日にリリースされる2nd Single「存在証明」はTVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」第二クールエンディング・テーマに決定するなど、その存在感は高まるばかり。

平均年齢17歳の彼らからどんなメッセージが発信されるかどうぞご期待ください!



■番組概要

「MUSIClock with THE FIRST TIMES」は、モデル・タレントとして活躍するレギュラーDJの山崎あみと、日替わりでお茶の間を賑わすSMA芸人(アキラ100%、SAKURAI、マツモトクラブ、ちぇく田など)の出演で、一発録りのパフォーマンスをお届けするYoutubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が手掛けるプラットフォーム「THE FIRST TIMES」から最新の音楽エンタメ情報をお届けするほか、音楽、エンタメシーンを牽引するアーティストを迎えて、朝から生放送ならではの、その瞬間にしか生まれないドキドキ感をお届けしている音楽バラエティ番組です。



番組タイトル:MUSIClock with THE FIRST TIMES

DJ :山崎あみ

OA:月~木 07:00-8:50

放送エリア:首都圏

X(Twitter) : https://twitter.com/MUSIClock897

ハッシュタグ:#みゅじろく

Mail:music@interfm.jp

番組HP:https://www.interfm.co.jp/musiclock



■DJプロフィール



山崎あみ

1997年1月19日生まれ 東京都出身

タレント・モデルを中心に活動。6年間お天気コーナーを担当した、日本テレビ「ズームインサタデー」では“あーみん”の愛称で親しまれた。

現在、『B-Side Talk~心の健康ケアしてる? 』、「山崎あみ『うるおう』リコメンド presented by Kyodo News」にも出演中。

公式X(Twitter) https://twitter.com/_ami_yamazaki_

公式Instagram https://www.instagram.com/__ami.yamazaki__



■株式会社InterFM897

会 社 名 : 株式会社InterFM897 (東京 89.7 MHz)

ステーション名 : interfm

代 表 者 : 代表取締役社長 大木秀幸

所 在 地 : 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目3-3 テレビ東京天王洲スタジオ7階

資 本 金 : 2億8750万円

主な事業内容 : 外国語超短波放送事業および放送番組制作など

設 立 年月日 : 1995年9月14日

開 局 : 1996年4月1日

放 送 区 域: 東京都23区および横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・成田国際空港を含む首都圏地域

公 式 サ イ ト : https://www.interfm.co.jp/

radiko URL : https://radiko.jp/#!/live/INT

<X(Twitter)アカウント> @InterFM897

<ハッシュタグ> #interfm #FindYourColors



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【 interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました 】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-16:46)