[アイレット株式会社]

さらに「2023 Japan AWS All AWS Certifications Engineers」に56名、「2023 Japan AWS Jr. Champions」に2名が選出



システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)の技術スキルとクラウドの専門知識を持つエキスパートとして2名の社員が「AWS Ambassadors」に、AWS から技術力や実ビジネスでの実績などを評価された AWS パートナーのエンジニアに与えられる「2023 Japan AWS Top Engineers」に13名が選出されたことをお知らせします。



さらに、AWS 認定資格をすべて保有している「2023 Japan AWS All Certifications Engineers」に56名が、3年目までの若手 AWS エンジニアの中で、情報発信などの突出した AWS 活動実績があることを評価された AWS パートナーのエンジニアに与えられる「2023 Japan AWS Jr. Champions」に2名が選出されました。











発表ページ:

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-japan-aws-ambassadors/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-japan-aws-top-engineers/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-japan-aws-all-certifications-engineers/

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-japan-aws-jr-champions/





■AWS Ambassador Partner Program とは

AWS Ambassador Partner Program は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。



AWS Ambassador Partner Program では、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWS の技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadors に認定された個人は、複数の AWS 認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。



この度、アイレットから2名が「AWS Ambassadors」に選出されました。



AWS Ambassadors







※両者共に、昨年度からの更新となります。



■Japan AWS Top Engineers とは

「Japan AWS Top Engineers」とは、AWS パートナーネットワーク(APN)に加入している会社に所属している AWS エンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。



「2023 Japan AWS Top Engineers」は、AWS パートナー企業に所属するエンジニアのうち、2022年4月~2023年3月の活動期間において、応募クライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出されます。



この度、アイレットから13名(内2名は高橋と本間)が選出されました。



AWS Top Engineers (Services)









AWS Top Engineers (Networking)









AWS Top Engineers (Security)







Japan AWS Top Engineers 応募クライテリア:https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-aws-top-engineers/



■Japan AWS All Certifications Engineers とは

AWS 認定資格を全て保有している者が「Japan AWS All Certifications Engineers」として表彰されます。



この度、アイレットから56名が選出されました。



■Japan AWS Jr. Champions とは

「Japan AWS Jr. Champions」とは、AWS パートナーネットワーク(APN)に加入している会社に所属している若手 AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。



「2023 Japan AWS Jr. Champions」は、AWS パートナー企業に所属し、社会人歴1~3年目のエンジニアのうち、2022年4月~2023年3月の活動期間において、応募クライテリアを基準として AWS Japan での審査を経て選出されます。



この度、アイレットから2名が選出されました。



2023 Japan AWS Jr. Champions











Japan AWS Jr. Champions 応募クライテリア:https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-aws-jr-champions/



■AWS におけるアイレットの実績

アイレットは、2010年に AWS の導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「AWS プレミアコンサルティングパートナー(現 AWS プレミアティアサービスパートナー)(※1)」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は、2022年11月時点で2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」をご利用いただいております。



2022年にはアイレット社員の認定資格保有数が2,000を突破し、「AWS 2,000 Certified」を取得したほか、AWS のコンピテンシープログラムにおいて「DevOps コンピテンシー」の認定を取得、さらには「マネージドサービスプロバイダ(MSP)プログラム認定」を更新しております。



また2022年11月には、「AWS re:Invent 2022」で発表された「2022 Regional and Global AWS Partner Awards(※2)」において、レベニュー、納品オポチュニティ数、新規資格保有者数、AWS 技術認定等に大きく貢献したアジア太平洋および日本地域(APJ)のトップ SI パートナーに贈られる「SI Partner of the Year – APJ」を受賞しました。



(※1)「AWS プレミアティアサービスパートナー」は AWS の世界的パートナーネットワークである AWS パートナーネットワーク(APN) プログラムの中で、厳しいクライテリアを満たしたパートナーのみが選出されます。

(※2)「2022 Regional and Global AWS Partner Awards」は、過去1年間に高い専門性、イノベーションやコラボレーションを取り入れたビジネスモデルを持つ、幅広い AWS パートナーを表彰するプログラムです。





アイレットが提供する AWS 関連サービス:https://cloudpack.jp/service/aws.html

AWS における導入実績一覧:https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=aws







【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立:2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:Webシステム開発、スマホアプリ(iOS/Android)開発・運用、クラウドを活用したインフラ設計・構築・運用のフルマネージドサービス「cloudpack」の提供、UI/UX デザイン制作



※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-19:46)