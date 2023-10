[株式会社ROBOT PAYMENT]

上場企業、大手グループ、スタートアップの3社がPdMの"こだわり"をクロストーク!



株式会社ROBOT PAYMENT(本社:東京都渋谷区、代表取締役:清久 健也、以下 当社)は、オンラインイベント「BtoB SaaSのプロダクトマネジメントこだわりどころ」を2023年10月18日(水)19時より開催いたします。



本イベントでは、上場企業、大手グループ、スタートアップという異なる規模、フェーズである3社の責任者を招き、互いのプロダクトマネジメントについての"こだわりどころ"を語り合いつつ、よりリアルな課題や取組みの成果を視聴者の皆様へ共有し、何かご自身の組織に活かせる気づきや学びを得られることを目指します。



▼申込はこちら

概要





このテーマを設定した背景には、多くの組織がプロダクトマネジメントの導入を模索している中で、組織ごと、またフェーズごとに異なる課題を抱え、さらにビジネスモデルに応じて最適解が異なるため、各組織が独自の悩みを抱えているという事実があります。そのうえ、各組織のプロダクトマネージャーが他社の取り組みを知る機会が限られているのが現状です。

そこで本イベントでは、上場企業、大手グループ、スタートアップという異なる規模、フェーズである3社の責任者を招き、互いのプロダクトマネジメントについての"こだわりどころ"を語り合いつつ、よりリアルな課題や取組みの成果を視聴者の皆様へ共有し、何かご自身の組織に活かせる気づきや学びを得られることを目指します。



【こんな方におすすめです!】

●スタートアップで1人目プロダクトマネージャーをしている人

●現ミドル~シニアのプロダクトマネージャーの人

●現在のやり方で「本当にプロダクトの価値を生み出せているか」という不安を抱えている方

●積み上がる改善要望への対応方針(優先度)に悩んでいる方

●リリース後の効果測定が上手くいかない方

●ユーザーに近いビジネスラインの声や力が強くなりがちで悩んでいる方

●開発方針や施策の意図がメンバーになかなか伝わらなくて困っている方

●複数のエンジニアと協業する上で、各エンジニアの進捗状況を把握するのが大変でお困りの方



イベント詳細





【基本情報】

日時:2023年10月18日(水)19:00~20:35

会場 : オンライン(当日、connpassのお知らせメールにてZoomリンクをお送りします)

費用:無料

※開催用Zoomリンクは前日リマインドと、当日18:00頃にメールでお知らせいたします。



【タイムスケジュール】

18:50 Zoomオープン

19:00 オープニング

19:05 LT1.~BtoB SaaSの個社対応:アンチパターンを受け入れる勇気~(ROBOT PAYMENT 田本)

19:15 LT2.~プロダクト理解と顧客理解を軸としたプロダクトマネジメント~(DMM Boost 入部)

19:25 LT3.~ドメイン未経験のプロダクトマネージャーは如何に振る舞うべきか~(estie 久保)

19:35 パネルディスカッション(全員)

19:50 視聴者Q&A パネルトーク(全員)

20:10 クロージング

20:15 アフタートーク (自由参加)

20:35 終了



登壇者





株式会社ROBOT PAYMENT CPO 田本諒

2005年に防衛省陸上自衛隊入隊、通信科の搬送陸曹として基地システム運営に携わる。2017年に当社に入社、主に請求管理ロボの開発・プロダクトマネジメントに従事し、2022年に執行役員CTO就任。2023年より、CPOとしてプロダクト戦略を推進。



株式会社DMM Boost CPO 入部翔吾

株式会社リクルートホールディングスに入社し、リクルート住まいカンパニーに出向。SUUMO付随サービスのプロダクトオーナーや新規業務支援PJに従事。その後、建機スタートアップのSORABITOにジョインし、PdMを軸としながらもCS/営業/事業開発と幅広く推進。PdMとしては新規事業である自社SaaSプロダクトの推進/実行をリード。2023年7月にDMM Boostにジョインし、プロダクト全体の管掌を担う。



株式会社estie VP of Products 久保拓也

株式会社博展でセールスやプランナー、新規事業立ち上げを経験したのち、リクルートにてエンタープライズ領域のセールスマネージャー、SMB領域の戦略構築、九州拠点長等を担当。 その後ユアマイスター株式会社に参画し、社長室 兼 VP of Productsとして同社事業とプロダクト全般の戦略立案と実行をリード。 2022年8月にestieへ入社し、同年11月よりVP of Productsを担う。



【諸注意】

当日の各セッションはZoomで録画予定です。 以下のプライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上ご参加ください。

https://www.robotpayment.co.jp/company/privacypolicy/

https://hassyadai.notion.site/823fa7f7c3264bb58e136f1ce587a1c7

https://www.estie.jp/privacy/



【リンク集】

株式会社ROBOT PAYMENT

会社ページ:https://www.robotpayment.co.jp/

採用ページ:https://www.robotpayment.co.jp/recruit/



株式会社DMM Boost

会社ページ:https://hassyadai.notion.site/hassyadai/DMM-Boost-Inc-4c892540b7ef49d581e0935edd5b8f66

採用ページ:https://en-gage.net/dmm_jobs/



株式会社estie

会社ページ:https://www.estie.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/estie_corp

採用ページ:https://www.estie.jp/careers/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-20:16)