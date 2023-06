[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

パイナップル、オレンジ、マンゴーなど夏を彩るトロピカルなフルーツで涼やかに



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、2023年6月1日(木)から8月31日(木)までの期間、ホテル2階のカフェ&バー「TEA AND BAR」にて、夏にぴったりの季節限定ケーキ3種を提供いたします。







詳細:https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/summercake2023.html



パイナップルやココナッツの果実の甘味に、レモンソースの爽やかな酸味が際立つ「クラスペディア」や、チョコレートとヘーゼルナッツを中心に、さっぱりとしたオレンジ、甘味と塩味を感じる塩キャラメルクリーム、アーモンドの風味が豊かなショコラジョコンドなどの幾重にも重ねられた層が絶妙なハーモニーを織りなす「オランジュノワゼット」、真夏に咲き誇る“ひまわり”をイメージし、マンゴーやパッションフルーツなどの南国フルーツでトロピカルな甘味に仕上げた「タルトソレイユ」の3種の新スイーツをラインアップ。

日本伝統茶や和紅茶とともに、夏の暑さを忘れさせてくれるようなケーキをお楽しみください。



夏季限定ケーキセット 詳細

【販売期間】 6月1日(木) ~ 8月31日(木)

【店舗名】 カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【提供時間】 11:30~18:30(L.O.)

【料金】 ケーキセット 2,300円 / ケーキ単品 1,100円

【お問い合わせ】 TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/summercake2023.html



◆クラスペディア



夏に可愛らしいボール状の黄色い花を咲かせる“クラスペディア”をイメージしたケーキ。

スパイシーな香りがアクセントのジンジャークランブルを敷き詰め、優しい甘味を感じるココナッツムースで土台を作りました。

トップにはローズマリーが香るパイナップルのコンポートと、パイナップルジュレ、パイナップルの果肉を使用した濃厚なソルベを。

レモンの酸味を感じるソースで果実の甘味を引き締めた一品です。



◆オランジュノワゼット



濃厚なチョコレートとヘーゼルナッツの組み合わせを暑い夏でも美味しく味わっていただきたいというパティシエの思いから生まれたケーキ。

アーモンドの豊かな風味としっとりとした食感を楽しめるショコラジョコンド、ショコラの味を引き立たせるジャンドゥーヤムース、オレンジの皮を千切りにし、爽やかな風味を引き出したオレンジジュリエンヌジャム、甘さの中に塩味のアクセントを感じる塩キャラメルクリーム、そして軽く滑らかな口当たりのオレンジのガナッシュモンテが層をなしており、甘味と酸味、そして塩味が順番に口の中で広がります。

飾り付けたパイやヘーゼルナッツの糖衣掛けなどの食感のアクセントもポイントです。



◆タルトソレイユ



真夏の太陽の下で鮮やかに咲き誇る“ひまわり”をイメージしたタルト。ココナッツを混ぜ込んだタルトにマンゴー風味のクリームを絞り、アクセントにパッションフルーツのソースを忍ばせました。

花弁に見立てたビターチョコレートが、その下に隠したフレッシュのマンゴーのみずみずしさを引き立たせます。

マンゴーのとろけるような甘味、パッションフルーツの爽やかな酸味、南国リゾートを思わせるココナッツの香りを同時に楽しめる、夏本番にぴったりのスイーツです。



■カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)



【営業時間】 10:00~21:00(L.O.20:30)※ケーキの提供時間は11:30~18:30(L.O.)

【席数】 58席

【お問い合わせ】 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/



※表示価格にはサービス料13%と消費税が含まれております。

※提供時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※写真は全てイメージです。



■THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)



【所在地】 〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩約2分

【開業日】 2019(平成31)年1月29日

【階数】 地下1階~地上9階 (客室:3階~9階 / 222室)

【HP】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



