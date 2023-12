[Gigi株式会社]

「こどもごちめし」にご登録いただいた子供連れのご家族に、こどもごちめしで使える1000円のチケットを100人分配布



感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし(R)︎」「びずめし(R)︎」「さきめし(R)︎」「GOCHI for ビジネス」「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、クリアソン新宿が主催するイベント「しんじゅくこどもまつり」に参加することを発表しました。このイベントは、こどもたちの運動機会を創出し、運動習慣を定着させることを目的とし、外遊びの場を提供します。





しんじゅくこどもまつりとは







公園、道端、空き地、これらの場所は昔、子供たちにとって遊び場でした。

しかし、現代では遊び場不足と禁止事項が増え、コロナ禍も重なり、こどもたちは外での遊びを制限されています。こどもたちの笑顔を取り戻し、未来へのワクワクを提供するために、「しんじゅくこどもまつり」が企画されました。新宿のど真ん中でサッカー教室やキーホルダ作り、カイロ作りなどのワークショップなど、体を動かして楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

こどもたちにワクワクを創ることがこの「しんじゅくこどもまつり」の目標です。



Gigi株式会社の「しんじゅくこどもまつり」での取り組み





「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社は、こどもたちの健康的な成長を支援するため、しんじゅくこどもまつりで以下の活動を行います。

100人分のこどもごちめしチケットの配布:「こどもごちめし」にご登録いただいた子供連れのご家族に、こどもごちめしで使える1000円分のチケットを提供します。



Gigi株式会社は、地域社会への貢献を通じて、こどもたちの未来に希望と喜びをもたらす使命を果たします。



「しんじゅくこどもまつり」イベント概要





イベント名: しんじゅくこどもまつり

主催: クリアソン新宿、一般財団法人公園財団、小田急電鉄株式会社

後援: 新宿区、CRIACAO SHINJUKU TOKEN

協賛: 日税グループ、京王プラザホテル

出展団体: 工学院大学moi、工学院大学SCP、工学院大学建築学部村上研究室、東京児童協会、株式会社PIZZAREVO、NPO法人Kids Future Passport

日時: 2023年12月23日(土) 10:00 - 14:00 (サッカー教室: 10:30 - 14:00)

場所: 新宿中央公園 多目的運動広場

集客人数: 1000名



Criacao Shinjuku(クリアソン新宿) /株式会社Criacao(クリアソン) について









新宿区サッカー協会代表チームとして、世界一のクラブを目指している。2005年、大学サッカーサークルのメンバーを中心に 創設。2009年に東京都社会人リーグに加盟。2014年に都リーグ1部に昇格後、2018年に4度目の挑戦で関東大会 を優勝、関東リーグへ。2019年は関東リーグ2部を1年目で優勝し昇格。2020年11月には新宿区との 包括連携協定を締結し、地域社会の発展、多文化共生の推進などで連携。「Enrich the world.」を掲げ、サッカーを通じて 社会を豊かにすることをミッションとする。運営は株式会社Criacao。

<公式SNSアカウント>

公式サイト :https://criacao.co.jp/soccerclub/

Gigi株式会社







2018年に作曲家・音楽プロデューサーの今井了介が設立したフードテック企業。「Your Happiness is My Happiness.」をビジョンに掲げ、2019年に"飲食店のメニューをお食事券で贈るデジタルギフトサービス"「ごちめし」の提供を開始し、2020年にはその先払いの仕組みを活かして"コロナ禍に先払いで飲食店に応援を届ける"「さきめし」をリリース。2021年には"まちの飲食店が社食になる"新たな福利厚生サービス「びずめし」、2023年には飲食店をこども食堂として運営する「こどもごちめし」の運営を開始。それらのサービスの基幹となる電子チケットプラットフォーム「GOCHIプラットフォーム」は、飲食店から登録・決済手数料を取らない新しいビジネスモデルを特徴としており、通算利用回数は210万回を突破している。

ホームページ:https://www.gigi.tokyo/



