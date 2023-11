[IMAGICA GROUP]

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社 IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:布施 信夫)のグループ会社である株式会社IMAGICA EEX(イマジカ イークス、本社:東京都千代田区 代表取締役社長 CEO兼CCO 諸石 治之、以下「IMAGICA EEX」)は、株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:吉澤 啓介、以下「ドコモ・スタジオ&ライブ」) が2023年9月23日(土)~24日(日)に有明アリーナで開催した都市型音楽フェス「STARLIGHT TOKYO 2023」にて、リアルとバーチャルが融合した空間映像演出を実施いたしましたので、お知らせいたします。











「STARLIGHT TOKYO 2023」は、ドコモ・スタジオ&ライブの初の主催のイベントで、都会の星空や光をテーマにした、都市型音楽フェスです。IMAGICA EEXは、この中でXR映像テクノロジーとクリエイティブを活用した空間演出を実施し、そこで繰り広げられるアーティストのパフォーマンスとの相乗効果により、目で見て聴いて楽しめるアトラクション的音楽体験を実現いたしました。



現在、新型コロナウイルス感染症の影響から正常化が進み、ライブ・エンタテインメント市場も復活が進んでおり、2022年のライブ・エンタテインメント市場規模は2019年に対する増減率10.2%減の5,652億円となり、コロナ禍以前の9割の水準となっております。こういった環境の中、コロナ禍のオンラインライブで進化したXR映像テクノロジーは、リアルライブでも新しい空間演出として活用されはじめており、ライブはリアルとバーチャルが融合した新しい時代のエンタテインメント体験に進化を遂げております。



IMAGICA EEXは、ドコモ・スタジオ&ライブと今後もIMAGICA EEXの映像クリエイティブ&テクノロジーを活かした今までにない新しい形のエンタテインメントを開発し、共同で実施することにより、両社のライブビジネスの拡大を目指しております。



※ 出典:2023年05月26日付 ぴあ総研調査結果「2022年のライブ・エンタテインメント市場規模はコロナ禍前の9割まで回復の見通し /ぴあ総研が速報値を公表 」



「STARLIGHT TOKYO 2023」での映像演出イメージ





(C) NTT DOCOMO Studio & Live, Inc.



















イベント詳細





イベント名:STARLIGHT TOKYO 2023 Powered by NTT DOCOMO Studio & Live

日程:2023年9月23日(土)、24日(日)

開場・開演:23日(土)開場15:30、開演17:00 / 24日(日)開場14:30、開演16:00

会場:有明アリーナ



STARLIGHT TOKYO 2023 RECAP MOVIE





NTTドコモ・スタジオ&ライブ初主催となる都市型音楽フェス「STARLIGHT TOKYO 2023」のダイジェスト映像 https://fanystudio.com/content/starlight-tokyo-2023/



ドコモ・スタジオ&ライブ会社概要





会社名:株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ

事業開始日:2023年5月1日

所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー33階

代表取締役社長:吉澤 啓介

公式サイトURL:https://fanystudio.com/



株式会社IMAGICA EEX







「体験を拡張し、未来を創造する」をミッションに、新しい世界観「ニューノーマル(新常態)」における、今までにない新しいエンタテインメント体験機会の創出を実現し、豊かな暮らしと文化の発展に貢献してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA EEX (イマジカ イークス)

・代表者:代表取締役社長 CEO兼CCO 諸石 治之

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・設立:2020年7月3日

・事業内容:エンタメテックビジネスの事業企画、戦略的投資、技術およびIP開発

・URL:https://eex.co.jp/



株式会社IMAGICA GROUP







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創立:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/

・X (旧Twitter):https://twitter.com/IMAGICAGROUP



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-22:40)